Щойно температура повітря в Україні опустилась, як на шиномонтажах та автомагазинах справжній колапс. Щоб змінити гуму з літньої на зимову, потрібно не тільки заплатити за послугу та почекати поки спеціалісти здійснять заміну, а й простояти кількагодинну чергу.

Проте експерти наголошують на важливості цієї справи. Адже правильні сезонні шини на колесах автомобіля – це і ваша безпека.

Але як їх обирати? Фахівці кажуть, що у першу чергу потрібно звертати увагу на покриття доріг, по яким буде їздити авто. Якщо за межі міста ви ніколи не виїжджаєте, то достатньо буде більш гладкої поверхні. А якщо ж ви часто перебуваєте там, де покриття не найкраще, то варто обирати більш шорстку шину.

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Також радять завжди сприймати на дотик гуму, в яку взуватимете колеса автомобіля. Вона має бути м’якою.

Проте після того, як ви обрали якісні шини, не поспішайте розслаблятись. Наступним кроком стане вибір шиномонтажа. Там вам мають перевірити балансування гуми та кут нахилу коліс. Це робиться для того, щоб знати чи буде шина зношуватись рівномірно.

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Якщо перевірку вам не зробили – ви маєте справу з непрофесіоналами. І швидше за все нові шини, навіть якщо вони якісні, не прослужать вам довго. А це створить додаткові витрати.

Окрім того, на зиму українські автолюбителі часто купують спеціальні склоомивачі, розморожувач для замків, щітку для скла, ланцюги на колеса та ще багато всіляких речовин та предметів, з якими можна було б вижити навіть у Фінляндії. Проте експерти кажуть, що більшість із них можуть виявитись зайвими і з нашими погодними умовами не стануть корисними.

Якою б не була зима варто запастись елементарним та обов’язковим, що буде перш за все є запорукою вашої безпеки.

Також глава Міністерства інфраструктури України (МІУ) Владислав Криклій розповів, що законопроект про повернення обов’язкового технічного контролю залишилося узгодити з Державною регуляторною службою. А поки техогляд в Україні не зможуть пройти 3 млн авто.