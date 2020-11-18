Із погіршенням погодних умов українці частіше почали шукати інформацію про те, як підготувати авто до зими.

І правильно, адже коливання температур, висока вологість, слизька дорога, хімічні реагенти на ній — все це впливає на стан автомобіля та якість їзди.

Аналітики одного з найвідвідуваніших торгівельних майданчиків України OLX порахували, скільки коштує підготувати транспортний засіб до зимових умов у 2020 році.

Заміна шин на зимові

Це обов’язкова умова, бо літні втрачають свої властивості вже за найменших мінусових температур.

Їхнє використання в холодний період може призводити до ДТП, тому краще не ризикувати та вчасно оновлювати гуму своєму авто. У 2020 році за цю послугу потрібно заплатити від 400 грн.

Якщо старі зимові шини вже зносилися, нині можна обрати нові покришки в середньому за 1 500 грн/шт.

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Перевірка радіатора та бачка з омивачем

Систему охолодження потрібно перевірити на механічні пошкодження та проконтролювати рівень антифризу.

Якщо його недостатньо, потрібно долити необхідний. У середньому пляшка рідини коштує 300 грн.

Щодо очищення лобового скла, для морозних періодів краще обрати щільні й міцні двірники.

Восени нинішнього року їх можна придбати за 250 грн/пара.

Також потрібно не забути заповнити бачок омивача рідиною, яка не замерзає на морозі.

Перевірка двигуна

Для впевненості у справній роботі серця авто під час холодів можуть знадобитися саморобні утеплювачі та ковдри для двигуна.

Окрім того, бажано підібрати мастило потрібної в’язкості — взимку краще зупинятися на меншій. Нині його можна знайти в середньому за 400 грн за пляшку.

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Перевірка паливної системи

Перевірку паливної системи взимку краще проводити регулярно аби уникнути утворення конденсату. У зимовий період для профілактики наслідків слід тримати рівень палива в баку вище середнього.

А для старших авто можна ще й залити в пальне присадки для очищення від бруду та корозій.

Пляшку такого засобу можна купити в середньому за 400 грн.

Перевірка акумулятора

Щоб бути впевненим, що, попри холоди, ваше авто завжди заведеться, можна замінити свічки.

Для холодних днів фахівці рекомендують свічки запалювання з електродом з іридію через їхню вдалу конструкцію. Обрати підходящі можна в середньому за 250 грн.

Захист кузова

У випадку сніжної зими у пригоді стане кузовний чохол — він зменшить час очищення машини від опадів. Придбати його можна за 250 грн/шт.

Для додаткового очищення авто краще запастися щіткою, щоб змітати сніг, та скребком, аби відчищати лід. Восени такий набір з двох елементів продают за 85 грн.

Екстрений набір

Взимку, окрім обов’язкової аптечки, краще тримати у багажнику екстрений набір на випадок екстремальних холодів. Ціни на нього наступні:

лопата — 270 грн;

ланцюги проти ковзання — 550 грн;

робочі рукавиці — 100 грн;

трос для буксирування — 170 грн;

пускові проводи — 175 грн.

Також на випадок непередбачуваних ситуацій краще тримати в машині невелику посудину з піском та сіль, щоб посипати ними дорогу і машина могла рушити в особливо слизькому місці.

Джерело: OLX