На Київщині поблизу села Лютіж під час зйомок фільму розтрощили дорогий спорткар Lamborghini.

На фотографіях видно, що від удару об дерева передню частину Lamborghini повністю знесло.

Водій, який розігнав машину до 200 км/год та не впорався з керуванням, вижив завдяки пристебнутому ременю безпеки.

Кому належить люксове авто, не повідомляється.

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На 200 км/год у дерева: під Києвом розтрощили Lamborghini / 5 фотографий

У США затримали 5-річного водія на Lamborghini

Незвичайного водія в США виявила поліція на одній із пожвавлених американських автомагістралей.

За кермом Lamborghini сидів 5-річний хлопчик. Як пояснив неповнолітній водій, він взяв авто, коли посварився вдома зі своєму мамою.