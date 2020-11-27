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Факти / Lifestyle / Авто
Олесь Куниця |

Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

Як і раніше, Renault Koleos доступний на нашому ринку тільки у варіанті з дизельним двигуном об’ємом 2,0 л, потужністю 177 к.с., безступеневим варіатором X-Tronic CVT і повним приводом ALL MODE 4×4-i.

Вартість базової комплектації LIFE становить приблизно $30,2 тис., а максимальна версія INTENSE обійдеться приблизно в $34,8 тис.

У нас на тест-драйві побувала версія INTENSE, але з додатковими опціями.

Renault Koleos зазнав значних змін після легкого фейліфтинга, а їх пошук може нагадати гру з пошуком десяти відмінностей. Цим ми з вами і займемося.

Що змінилося в дизайні?

Видозмінилася решітка радіатора, яка стала більш рельєфною та агресивною.

Також змінилося виконання протитуманних фар, які після оновлення стали світлодіодними та отримали додатковий хромований елемент.

Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

У топових версіях з’явилися нові 18-дюймові колісні диски.

Дещо видозмінилося виконання декоративних накладок на бамперах та боковинах, але це вже якщо дуже сильно придивлятися.

Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

Можу сміливо сказати, що хоч змін не так вже й багато, але картину вони точно не зіпсували.

Renault Koleos зберіг вигляд великого, солідного кросовера , який трохи освіжили, місцями дуже непомітно.

Що змінилося в салоні?

Якщо зовнішні зміни можуть подарувати хіба що естетичне задоволення, то ось інтер’єр став більш комфортним, і зараз розповім чому.

Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

Салон став багатшими, як на мене, завдяки новому виконанню, преміальним матеріалам та фактурним сидінням.

Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

Крім цього, передні сидіння отримали нові підголівники та висувну підколінну подушку.

Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

Передні сидіння оснащені підігрівом і вентиляцією. Також водійське крісло оснащене функцією масажу, а вишенькою на торті стане підігрів керма.

Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

Над кріслами попрацювали досить вдало, як на мене.

Панель приладів, кермо та органи керування залишилися без змін.

Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

У мультимедіа я також не помітив змін, окрім одного, але величезного плюса – підтримки Android Auto і Apple CarPlay.

Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

Пасажири другого ряду також отримали нововведення – регулювання кута нахилу спинки сидіння.

Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

Двері багажника оснащені електроприводом, а сам відсік, як і раніше, залишився величезним (505 л/1 777 л).

Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

Додатково про всі плюси та мінуси салону, ви можете дізнатися в тест-драйві попереднього Renault Koleos, оскільки спільного у них дуже багато.

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Що змінилося у техніці?

У техніці французи не захотіли нічого міняти, а може і не треба було?

Турбодизельний мотор, варіатор X- Tronic CVT, ALL MODE 4×4-i – тут все без змін.

Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

Потужність двигуна становить 177 к.с. (3 750 об.хв.), а максимальний крутний момент 380 Нм (2 000 об.хв).

Система повного приводу ALL MODE 4 × 4-i дозволяє вибирати один з трьох режимів 2WD, АUTO і LOCK.

Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

Оскільки техніка не зазнала змін, то більш розгорнуте враження про динамічні характеристики ви також можете дізнатися в нашому першому знайомстві з Renault Koleos.

Підсумки

Якщо коротко, то Renault Koleos залишився великим, солідним та сімейним автомобілем.

Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

Тепер він більш сучасний зовні, комфортний всередині, а ось техніку французи міняти не захотіли.

Вирішувати, як завжди, вам.

  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
  • Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей
Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей / 19 фотографий

Олесь Куниця

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