Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

Як і раніше, Renault Koleos доступний на нашому ринку тільки у варіанті з дизельним двигуном об’ємом 2,0 л, потужністю 177 к.с., безступеневим варіатором X-Tronic CVT і повним приводом ALL MODE 4×4-i.

Вартість базової комплектації LIFE становить приблизно $30,2 тис., а максимальна версія INTENSE обійдеться приблизно в $34,8 тис.

У нас на тест-драйві побувала версія INTENSE, але з додатковими опціями.

Renault Koleos зазнав значних змін після легкого фейліфтинга, а їх пошук може нагадати гру з пошуком десяти відмінностей. Цим ми з вами і займемося.

Що змінилося в дизайні?

Видозмінилася решітка радіатора, яка стала більш рельєфною та агресивною.

Також змінилося виконання протитуманних фар, які після оновлення стали світлодіодними та отримали додатковий хромований елемент.

У топових версіях з’явилися нові 18-дюймові колісні диски.

Дещо видозмінилося виконання декоративних накладок на бамперах та боковинах, але це вже якщо дуже сильно придивлятися.

Можу сміливо сказати, що хоч змін не так вже й багато, але картину вони точно не зіпсували.

Renault Koleos зберіг вигляд великого, солідного кросовера , який трохи освіжили, місцями дуже непомітно.

Що змінилося в салоні?

Якщо зовнішні зміни можуть подарувати хіба що естетичне задоволення, то ось інтер’єр став більш комфортним, і зараз розповім чому.

Салон став багатшими, як на мене, завдяки новому виконанню, преміальним матеріалам та фактурним сидінням.

Крім цього, передні сидіння отримали нові підголівники та висувну підколінну подушку.

Передні сидіння оснащені підігрівом і вентиляцією. Також водійське крісло оснащене функцією масажу, а вишенькою на торті стане підігрів керма.

Над кріслами попрацювали досить вдало, як на мене.

Панель приладів, кермо та органи керування залишилися без змін.

У мультимедіа я також не помітив змін, окрім одного, але величезного плюса – підтримки Android Auto і Apple CarPlay.

Пасажири другого ряду також отримали нововведення – регулювання кута нахилу спинки сидіння.

Двері багажника оснащені електроприводом, а сам відсік, як і раніше, залишився величезним (505 л/1 777 л).

Додатково про всі плюси та мінуси салону, ви можете дізнатися в тест-драйві попереднього Renault Koleos, оскільки спільного у них дуже багато.

Що змінилося у техніці?

У техніці французи не захотіли нічого міняти, а може і не треба було?

Турбодизельний мотор, варіатор X- Tronic CVT, ALL MODE 4×4-i – тут все без змін.

Потужність двигуна становить 177 к.с. (3 750 об.хв.), а максимальний крутний момент 380 Нм (2 000 об.хв).

Система повного приводу ALL MODE 4 × 4-i дозволяє вибирати один з трьох режимів 2WD, АUTO і LOCK.

Оскільки техніка не зазнала змін, то більш розгорнуте враження про динамічні характеристики ви також можете дізнатися в нашому першому знайомстві з Renault Koleos.

Підсумки

Якщо коротко, то Renault Koleos залишився великим, солідним та сімейним автомобілем.

Тепер він більш сучасний зовні, комфортний всередині, а ось техніку французи міняти не захотіли.

Вирішувати, як завжди, вам.











































































Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей / 19 фотографий

Олесь Куниця