Китай вперше випробував повністю безводійні автомобілі

У Китаї з’являться перші повністю безпілотні автомобілі без віддаленого оператора.

У першому тест-драйві взяли участь 25 гібридних мінівенів Chrysler Pacifica, обладнаних камерами, радарами та високоточною 3D-картою, а розробником стала компанія AutoX.

Опубліковано відеоролик з пробними заїздами “роботаксі”, під час яких в машині сиділи пасажири і навіть пес.

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Тест-драйв безпілотних автівок проходив у декілька етапів:

Запуск автомобіля на спеціальному полігоні. Запуск на автодороги загального користування (під наглядом інженерів). Продовження руху автомобіля без інженерів, але з віддаленим оператором.

Думки експертів розходяться, тому коли відбудеться повноцінний “вихід на роботу” безпілотних автомобілів без оператора, наразі невідомо.

В середньому автомобілі AutoX здатні проїхати 17,2 тис. кілометрів без жодних підказок оператора.

Найнадійніші бюджетні авто

Власний рейтинг найбільш надійних автомобілів з хорошою ціною опублікувала асоціація технічного нагляду Німеччини.

За останні три роки на дорогах найменше дефектів виявилося в моделях Opel, Honda і Mazda.

У Opel Adam коефіцієнт дефектів склав 3,7%, у Honda Jazz – 3,9% у Mazda 2 – 4,5%.