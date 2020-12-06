Тест-драйв Renault Arkana: зроблено в Україні?

Renault Arkana розроблена французьким брендом, виготовлена в Росії на заводі Renault, а зібрана в Україні на потужностях Запорізького заводу ЗАЗ.

До слова, рівень локалізації Renault Arkana в РФ становить понад 60%, саме на стільки модель складається з деталей, вироблених на території цієї країни.

Якщо простими словами, то в Росії виробляють необхідні комплектувальні, а в Україні це все збирають в одну купу, в готовий продукт.

Тепер погляньмо, що собою представляє Renault Arkana.

Комплектації та ціни

В Україні ви можете обрати бензиновий атмосферний двигун 1,6 л (комплектується з МКПП або варіатором CVT) або турбований 1,3 л (комплектується тільки з варіатором CVT). Також є можливість вибору між передньопривідною версією та 4х4.

Базова версія Renault Arkana (1,6 л, МКПП, 4х2, комплектація LIFE) коштує приблизно $17,8 тис.

Максимальна комплектація (1,3 л, CVT, 4х4, комплектація INTENSE) коштує приблизно $28,5 тис.

Як і годиться, на тест-драйв до нас потрапила топова Renault Arkana.

Зовнішній вигляд

Renault Arkana одразу ходить із козирів – купеподібної форми кузова та дизайну. Так, у цьому ціновому сегменті крос-купе – це однозначно щось новеньке.

Renault Arkana насправді має шикарний вигляд, формою кузова нагадуючи BMW X6 і Mercedes-Benz GLE- Coupe. Звісно, до німців Renault Arkana ще далеко, але дизайн хороший. До речі, Renault Arkana та Mercedes-Benz пов’язує ще один елемент, але про це трохи згодом.

Примітно, що навіть у базовій версії Arkana комплектується повністю світлодіодною оптикою. Це безумовно великий плюс.

Загалом дизайн, як то кажуть, зайшов. Перейдемо до салону.

Інтер’єр

У салоні Renault Arkana чітко проглядається спорідненість з Renault Duster. Якщо говорити відверто, то зовні Аркана має дорогий вигляд, а всередині скромний.

Якщо на утилітарному Renault Duster бюджетні матеріали та непоказний дизайн сприймаються абсолютно очікуваними, то в Renault Arkana вони трохи дисонують з екстер’єром.

Панель приладів, кермо, блок клімат-контролю – все це нам добре знайоме з Renault Duster.

Яскравий і помітний дизайн купе-кросовера дуже різко змінює простий, нічим не примітний салон, як на мене.

До якості складання, до речі, особливих зауважень немає. Тут порядок, все підігнано й нема до чого причепитися.

Якщо абстрагуватися від зовнішнього вигляду то в Renault Arkana є багато цікавих моментів.

Наприклад, зимівля з Renault Arkana буде теплою та комфортною, оскільки тут реалізовано підігрів передніх і задніх сидінь, підігрів керма, підігрів лобового скла та дистанційний запуск двигуна.

Також у Renault Arkana реалізовано камери кругового го огляду, що дає змогу безпечно маневрувати в місті та перемикатися між ракурсами. Якість картинки доволі непогана.

Мультимедійна система підтримує Android Auto і Apple CarPlay, а в салоні я нарахував цілих п’ять роз’ємів USB.

Начебто все є в салоні, і зібраний він непогано, проте преміальний зовнішній вигляд породжує завищені очікування до інтер’єру, і нічого я з цим вдіяти не зміг.

Якщо говорити про простір у салоні, то в Renault Arkana все дуже компактно, що і передбачає кузов крос-купе. Специфіку купеподібного кузова особливо відчують пасажири ззаду, адже там місця впритул, особливо над головою, але це вже залежить від параметрів зросту.

У Renault Arkana багажник помірних розмірів – 408 л. Ця цифра стосується тільки версій 4х4, в яких повний привід з’їдає близько 100 л корисного простору.

Динаміка

Тестовий Renault Arkana був оснащений турбованим бензиновим двигуном об’ємом 1,3 л (150 к.с. / 250 Нм ), який працює в парі з варіатором CVT X-Tronic.

Цей двигун Renault розробляв спільно з концерном Daimler, і його ще встановлюють на деякі моделі Mercedes-Benz. Тож у всю цю епопею з французьким, російським та українським коріннями, потрапили ще й німці.

Двигун виявився бадьорим, а варіатор CVT X- Tronic прекрасно доповнив турбомотор. Як на мене, дуже вдалий дует з достатнім запасом потужності та прийомистості.

Завдяки системі Multi Sense можна вибрати один із трьох режимів: індивідуальний, Sport і Eco. Звісно, розраховувати на вибуховий спортивний характер Renault Arkana, навіть у режимі спорт, не варто, але певні нотки агресії в поведінці з’являються.

Підвіска виявилася доволі енергоємною та готовою до наших доріг, а на випадок бездоріжжя тут може бути повний привід.

Система повного приводу Renault Arkana дає змогу обрати один із трьох режимів.

2WD – передньопривідний режим, який дає можливість економити паливо в умовах асфальту й хорошої погоди.

4WD Auto – режим, який автоматично підключає задню вісь в разі потреби.

4WD Lock – режим постійного повного приводу, який підійде для бездоріжжя і вибагливої погоди.

Кліренс Renault Arkana становить 205 мм, чого цілком достатньо для виїздів на пікнік і подолання зимових перешкод.

Безумовно, крос-купе Renault Arkana не претендує на експедицію бездоріжжям, але додасть вам впевненості на покриттях поза асфальтом і під час зимових пригод.

Якщо говорити про витрату пального, то виробник заявляє 9,1 л / 100 км у міському режимі та 6,1 л / 100 км на трасі.

Підсумки

Renault Arkana можна назвати гламурною версією Renault Duster, щонайменше – за зовнішніми ознаками.

Дизайн Renault Arkana не залишить байдужою молодь, чого і намагалися домогтися в Renault, як на мою думку.

Салон здається менш апетитним ніж екстер’єр, проте якість складання на пристойному рівні.

До двигуна та КПП у мене запитань не виникло, вони працюють злагоджено і їх цілком вистачає.

Повний привід є, але він краде потрібні 100 л багажника та додає зайві літри до витрат палива, але тут уже питання потреби 4х4.

Вирішувати, як завжди, вам.















































































Тест-драйв Renault Arkana: зроблено в Україні? / 20 фотографий

Олесь Куниця