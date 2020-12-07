Генеральний директор Volkswagen, найбільшого у світі за обсягами продажів виробника автомобілів, Герберт Дісс очікує, що безпілотні авто будуть готові до продажу між 2025 і 2030 роками.

Дісс пояснив свій прогноз поліпшенням продуктивності комп’ютерних чіпів, необхідних для роботи автономних автомобілів.

Також процес комерційного запуску безпілотників пришвидшує розвиток штучного інтелекту, вважає автоексперт.

– Можна передбачити, що системи скоро зможуть впоратися навіть зі складними ситуаціями безпілотного керування, – сказав Дісс.

Читайте: Тест-драйв Renault Koleos: знайти десять відмінностей

У Китаї випробували роботаксі

У Китаї випробували повністю безпілотні автомобілі, які пересуваються без втручання віддаленого оператора завдяки камерам та високоточній 3D-карті.

У тест-драйві 25 переобладнаних під безпілотники Chrysler Pacifica взяли участь люди, які сиділи всередині автокерованих автомобілів під час руху.

Джерело: Automotive News Europe.