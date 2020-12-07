Генеральний директор Volkswagen, найбільшого у світі за обсягами продажів виробника автомобілів, Герберт Дісс очікує, що безпілотні авто будуть готові до продажу між 2025 і 2030 роками.
Дісс пояснив свій прогноз поліпшенням продуктивності комп’ютерних чіпів, необхідних для роботи автономних автомобілів.
Також процес комерційного запуску безпілотників пришвидшує розвиток штучного інтелекту, вважає автоексперт.
– Можна передбачити, що системи скоро зможуть впоратися навіть зі складними ситуаціями безпілотного керування, – сказав Дісс.
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У Китаї випробували роботаксі
У Китаї випробували повністю безпілотні автомобілі, які пересуваються без втручання віддаленого оператора завдяки камерам та високоточній 3D-карті.
У тест-драйві 25 переобладнаних під безпілотники Chrysler Pacifica взяли участь люди, які сиділи всередині автокерованих автомобілів під час руху.
Джерело: Automotive News Europe.