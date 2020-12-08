Особливості роботи трансмісії автомобіля

Нарівні з двигуном внутрішнього згоряння і системою гальмування, силова передача є основним вузлом автотранспортного засобу. Вона являє собою сукупність сполучених механізмів, за взаємодії яких відбувається передача виробленого двигуном крутильного моменту на головну вісь залежно від обраного швидкісного режиму.

Від надійності функціонування трансмісії залежить безпека як пасажирів конкретно взятої машини, так і інших учасників дорожнього руху.

Щоб уникнути появи несправностей в цій системі, водієві рекомендується дотримуватися оптимальної періодичності ТО, обираючи для його проходження сертифікований мастильний матеріал, що підходить за специфікаціями виробника авто.

Спеціалізований інтернет-магазин моторних олив Oil2GO реалізує широкий асортимент продукції для обслуговування трансмісії різних модифікацій.

Функціонал і застосування трансмісійного автомастила

Ця спецрідина призначена для змащування коробок передач, тягових мостів, редукторів, диференціалів, роздавальних коробок і деталей кермового управління. Потрапляючи в робоче середовище, вона формує стійкий захисний шар на металевих поверхнях. Він здатний протистояти високим термомеханічним навантаженням, що виникають між конструктивними елементами силової передачі.

Крім того, речовина відводить надлишки тепла і сторонні агенти з фрикційних сполучень, протидіючи передчасному зношуванню і пошкодженню шестерень і валів.

Трансмісійні мастильні матеріали виробляються з мінеральної, напівсинтетичної та синтетичної сировини, за аналогією з продуктами для системи змащення ДВЗ.

В’язкісно-температурні показники готової речовини залежать саме від оливової основи, яка додатково збагачується збалансованим комплексом присадок з антифрикційною, антикорозійною, антизапірною та стабілізувальною дією.

Цей параметр вважається основним критерієм під час вибору мастильного матеріалу за типом КПП.

Де придбати оригінальні мастила для автомобільної трансмісії?

На торговому майданчику Oil2GO можна купити трансмісійне мастило від найпопулярніших брендів, знайомих кожному автомобілісту. Серед них:

Elf, Total, Wolver;

Mobil, Shell, Castrol;

Bardahl, Aral, Lukoil і багато інших.

У каталозі сайту увазі покупців представлена лінійка високопродуктивних трансмісійних мастил для механічної КПП, коробки-автомата і ГПК, які завжди доступні для замовлення та оперативного транспортування в будь-яку точку країни.