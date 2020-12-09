Українські нардепи пропонують змінити акцизи на пальне. Збільшивши їх для газу. І навпаки, зменшивши для бензину.

Тобто, якщо зараз податок на 1000 літрів автогазу в Україні становить €52, а на бензин – €213, то автори законопроекту хочуть відновити справедливість та зробити суму однаковою – €139.

Автівок, які заправляються бензином та газом приблизно порівну. А на спеціалізованих СТО кажуть, що на тлі коронакризи, коли в людей стає все менше грошей, кількість тих, хто встановлює ГБО постійно збільшується. Установка у середньому може обійтись у 15 тис. грн і окупиться вона вже за кілька місяців.

Тому водії, які вже перейшли на газ, від можливого збільшення вартості не у захваті. Та й у дешевий бензин вони не надто вірять.

Здивовані такою ініціативою й імпортери газу. А паливний експерт Андрій Дорофеєв називає це рішення і взагалі лобістським, бо задовольняє лише інтереси виробників бензину. Каже, в Євросоюзі навпаки підтримують тих, хто їздить на газу, бо він значно екологічніший, ніж бензин чи дизель.

Проте паливний фахівець Сергій Куюн наголошує, що не все так однозначно. Адже у ЄС газ хоч і обкладається меншим податком, ніж бензин, але ж і його споживання менше. Тому нас можуть чекати проблеми у майбутньому.

Одна з них полягає у тому, що через збільшення використання газу, може постраждати нафтопереробна галузь України. Заводи почнуть закриватись, а десятки тисяч людей залишатимуться без роботи. До того ж більша частина автогазу завозиться до України з Росії. Тобто країна-агресор де-факто контролює поставки понад 70%.

Як же тоді вирішити газово-бензиновий конфлікт? Автори альтернативних законопроектів пропонують зберігати розрив у акцизі. Поки що всі газові законопроекти лише обговорюються в комітетах. І невдовзі Раді доведеться приймати рішення щодо кожного з них.

Тож якщо нардепи вирівняють ставки акцизного податку для всіх видів палива, газ на наших заправках однозначно подорожчає. А от чи здешевшає бензин, як обіцяють автори законопроекту – ще велике питання.

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