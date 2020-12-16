Реєстрація авто в Україні 2021: Кабмін вніс зміни

Кабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів в Україні.
Отже, для реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів потрібно:
- подання заяви і документів для отримання номерних знаків та реєстраційних документів через електронний кабінет водія (якщо не потрібен огляд фахівця МВС);
- відчуження ТЗ, які перейшли спадкоємцю, без їхньої переатестації на спадкоємця;
- заборона переатестації, крім випадків не пов’язаних з відчуженням, для боржників.
Більше змін у порівняльній таблиці до постанови уряду:
Читайте: Бензин чи газ: що обирають українці та можливе збільшення цін на пальне
Які авто потрібно реєструвати в Україні
В Україні необхідно реєструвати всі транспортні засоби: нові та з пробігом, які уже раніше зареєстровані на іншу людину і вперше ввезені на територію країни.
Детальну інструкцію про те, як зареєструвати автомобіль: куди звертатися, які документи потрібні та скільки буде коштувати процедура, читайте в матеріалі Фактів ICTV.