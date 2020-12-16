Реєстрація авто в Україні 2021: Кабмін вніс зміни

Кабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів в Україні.

Отже, для реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів потрібно:

подання заяви і документів для отримання номерних знаків та реєстраційних документів через електронний кабінет водія (якщо не потрібен огляд фахівця МВС);

відчуження ТЗ, які перейшли спадкоємцю, без їхньої переатестації на спадкоємця;

заборона переатестації, крім випадків не пов’язаних з відчуженням, для боржників.

Більше змін у порівняльній таблиці до постанови уряду:

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Які авто потрібно реєструвати в Україні

В Україні необхідно реєструвати всі транспортні засоби: нові та з пробігом, які уже раніше зареєстровані на іншу людину і вперше ввезені на територію країни.

Детальну інструкцію про те, як зареєструвати автомобіль: куди звертатися, які документи потрібні та скільки буде коштувати процедура, читайте в матеріалі Фактів ICTV.