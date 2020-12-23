Експерти визначили найбільш лояльні до водіїв заправки

Після серйозного падіння продажів через Covid-19 загострилася конкурентна боротьба за клієнта у паливних компаній. Інститут споживчих експертиз перевірив, як вдосконалюють програми лояльності провідні гравці України і які вигоди зараз можуть отримати споживачі.

Рядовому споживачеві розраховувати на величезні знижки не доводиться. Навіть великі гравці можуть запропонувати вам знижку 1-2 грн/л, і не факт, що ціна зі знижкою буде вигідною.

Наприклад, 95-й на WOG, Shell або OKKO зі знижками все ж обійдеться дорожче аналогічного 95-го на KLO або БРСМ без знижок. Але ж у KLO або БРСМ теж знижки і бонуси. Проте вони теж вважають за краще, щоб бонуси були витрачені тільки в їхній мережі АЗК, кафе і ресторанчиків.

Більш лояльним щодо цього залишається OKKO. Мережа пропонує скористатися перевагами всеукраїнської програми лояльності Fishka.

Треба сказати, що це єдина програма в Україні, учасники якої можуть накопичувати і використовувати бонуси не тільки на заправках ОККО, а й в більш ніж 2 тис. точок партнерів. А це магазини техніки, продуктів харчування, косметики, іграшок, аптек і багато іншого.

Читайте: За рік зробили доріг удесятеро більше, ніж за попередні 10 років – Зеленський

Найчастіше достатньо встановити додаток на телефон і зареєструватися в системі. WOG першими відмовилися від пластику ще у 2018 році та дали можливість реєструватися в програмі PRIDE, просто ввівши свій номер телефону на терміналі під час оплати на касі або скачавши додаток. У клубі Shell ClubSMART пластикова карта не є обов’язковою, і зареєструватися на касі можна за номером телефону.

Не варто оформлювати карти всіх операторів відразу, намагаючись отримати максимальну вигоду. Карти у них безстрокові, а ось бонуси зберігаються не більше як рік, і якщо за цей період їх не витратили, то відбудеться автоматичне списання прострочених коштів. Винятком з правил є тільки програма Fishka, про яку писали вище, і Shell ClubSMART – в цих програмах бали не згорають протягом двох років.

Сама схема обороту бонусів гранично проста. Заправив автомобіль або купив щось в магазині на АЗС – отримай «відкат» у вигляді бонусів на карту. Часто оператори пропонують фіксовану знижку (WOG), і вона досить значна.

У мобільному додатку Shell є літровий гаманець, де можна купити паливо наперед зі знижкою 4 грн/л. Іноді знижка діє тільки за умови регулярних заправок (Amic), а є і варіанти, коли знижку доводиться накопичувати.

Раз вже йдеться про контроль, то оптимальним варіантом на сьогодні будемо вважати мобільний додаток. Функціонал мобільних додатків майже однотипний. Добре реалізовано це в Fishka, WOG PRIDE і Shell.

Тут для оплати треба лише додати в застосунок платіжну карту і можна навіть не виходити з машини. Телефоном зчитуєте QR-код на колонці або вказуєте її дані в додатку, вибираєте паливо і літраж.

У підсумку експерти поставили високі оцінки всім учасникам, а лідирують FISHKA від ОККО, PRIDE від WOG і Shell Smart. Більш розширений аналіз програм читайте на сайті Інституту.