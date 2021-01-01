Згідно зі статистикою, на ранок після застілля за кермо готові сісти 26% жінок і 23% чоловіків. А серед молодих водіїв (18-24 роки) ці цифри досягають приголомшливих 45%, пише Автоцентр.

В дійсності ніхто не може знати, за який час ваш організм повністю виведе алкоголь. Після рясних пиятик, а у нашій країні мало хто обмежується “одним дрінком”, перерва між вживанням спиртного і керуванням автомобілем повинна становити хоча б добу.

За скільки часу після алкоголю можна сісти за кермо

Горілка – 40%

100 мл горілки з чоловічого організму виведуться за 5 год 48 хв, якщо вага не більше 60 кг. А жіночому організму з тими ж параметрами потрібно більше часу – 6 год 58 хв. 500 мл цього виду алкоголю з організму людини “вивітрюються” більше ніж за добу: у чоловіків – за 29 год, у жінок – за 34 год 48 хв.

Якщо вага людини досягає позначки у 100 кг, то побороти 500 мл горілки чоловічому організму вдасться за 17 год 24 хв, а от жіночому – за 20 год 53 хв.

Настоянка – 24%

Із настоянкою, яка має 24% вмісту спирту, організму потрібно майже 24 год. Чоловічий організм позбудеться 100 мл настоянки за 3 год 29 хв, якщо вага не більше 60 кг. А жіночий – за 4 год 11 хв. Якщо вага людини буде 80 кг, то для чоловіка – 2 год 37 хв, а для жінок – 3 год 8 хв.

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Вино – 14%

100 мл вина з чоловічого організму виходять за 1 год 59 хв, а з жіночого – за 2 год 23 хв. А ось півлітра вина – з чоловічого організму за 9 год 55 хв, а з жіночого – за 11 год 55 хв.

Шампанське – 11%

300 мл шампанського виводяться з організму чоловіка за 4 год 47 хв, а жінки – за 5 год 45 хв. Якщо вага людини до 60 кг.

Пиво – 4%

Чоловік, який важить 60 кг, зможе позбутися 0,5 л пива з організму через 2 год 45 хв. А для жінок з такими ж параметрами потрібно 3 год 28 хв. Найдовше виходять 1,5 л пива – близько 8 год 42 хв для чоловічого організму і 10 год 24 хв для жіночого.

Ніколи не пийте алкоголь напередодні, якщо завтра зранку вам треба сісти за кермо. Тим більше не розслабляйтеся навіть слабким пивом під час керування. Алкоголь і автомобіль – абсолютно несумісні речі.

До слова, Факти ICTV радять, як правильно пити, щоб зарано не сп’яніти під час застілля.