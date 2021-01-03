Tesla за рік продала майже півмільйона електромобілів

Компанія Tesla в 2020 році продала 499 550 електромобілів. Про це йдеться в звіті виробника.

Компанія майже виконала мета, яку раніше поставив засновник і гендиректор Tesla Ілон Маск – він розраховував, що за рік буде продано 500 тисяч електрокарів.

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У четвертому кварталі компанія поставила 180 570 автомобілів, що більше, ніж розраховували аналітики, які очікували поставок 174 тисяч електрокарів, відзначає Financial Times.

За рік Tesla виробила 509 737 електромобілів.

Акції Tesla

У листопаді акції компанії електромобілів Tesla стрімко зросли у ціні.

Зокрема, 24 листопада ринкова вартість компанії перетнула позначку в $500 млрд. Протягом року акції Tesla зросли майже на 550%, що принесло значний дохід власнику, підприємцю Ілону Маску.

Джерело: Tesla