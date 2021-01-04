На аукціон виставили лімітований суперкар Ferrari, який належав Трампу

Суперкар Ferrari F430, який раніше належав президенту США Дональду Трампу, планують продати. Аукціон триватиме з 7 по 16 січня.

Дональд Трамп став власником лімітованої моделі Ferrari у 2007 році. В автопарку майбутнього президента автівка пробула чотири роки.

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Зазначається, що за період, коли Ferrari F430 належала Трампу суперкар проїхав менше 4 тис. кілометрів, тоді як його пробіг становить приблизно 11,2 тис. кілометрів.

Максимальна швидкість Ferrari F430 становить 315 км/год, розгін до 100 км займає лише 3,5 секунди.

Автомобіль пофарбовано у колір Rosso Corsa.

Цікаво, що у липні 2017 року в США на аукціон виставили малюнок Дональда Трампа з автографом, зроблений ще 2005 року.

На малюнку зображені обриси будинків Нью-Йорка з хмарочосом Trump Tower в центрі.

Він зроблений чорним маркером і обрамлений в золоту рамку.

Джерело: Mecum Auctions

Фото: Mecum Auctions