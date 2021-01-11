Apple та Hyundai підпишуть угоду про спільну розробку електрокара

Apple та Hyindai готові підписати угоду про спільну розробку нового електромобіля. Угоду має бути підписано до березня цього року.

Чутки про електрокар від Apple поширюються ще з 2015 року. Та вже минулої п’ятниці компанія Hyundai Motor у своєму звіті офіційно підтвердила переговори з Apple та поділилася важливими деталями співпраці.

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Згодом допис було змінено. Apple Inc від коментарів утрималася. Потенційні партнери заявили, що зараз розглядають кілька запитів від різних компаній стосовно розробки автономного електрокара.

Які деталі співпраці видалили

У першій версії звіту зазначалося, що автомобілі найімовірніше виготовлятимуть на заводі KIA Motors (дочірня компанія Hyundai Motors, – Ред.) у штаті Джорджія, США. Також можливий варіант відкриття нового заводу у Штатах коштом спільних інвестицій.

Згідно з видаленою інформацією, компанії планують випустити близько 100 тис. автомобілів до 2024 року. Beta-версія автомобіля буде представлена вже у 2021 році.

Щоправда, залишається лише здогадуватися, чи буде це прототип лише для випробувань, чи представлений публічно концепт.

Акції Hyundai Motor сьогодні вранці очікувано зросли на 14,6%. Окрім того, акції дочірніх компаній-виробників автозапчастин Hyundai Mobis зросли на 12,7%, а Kia Motors – на 9,1%.

Раніше стало відомо, що Apple ще у 2019 році придбала стартап Drive.ai, який розробляв системи автопілотування, саме для розробки автономного електрокара.