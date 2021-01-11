Премія Автомобіль року визначила фіналістів, які боротимуться за звання кращого авто 2021 року.

З-поміж 38 кандидатів журі обрало сім найкращих автомобілів, які з’явилися на ринку Європи упродовж минулого року у щонайменше п’яти європейських країнах.

У фінал потрапили:

1. Citroen C4 – повністю електричний кросовер, оснащений акумуляторною батареєю на 50 кВт-год, якої вистачить близько на 350 км. Доступні версії і на звичайних моторах.

2. Cupra Formentor – перший власний кросовер марки Cupra. Автомобіль оснащений 1,4-літровим турбомотором і електродвигуном.

3. Fiat New 500 – електроверсія компактного хетчу 500. Акумуляторний блок місткістю на 42 кВт-годин гарантує запас ходу на 320 км.

4. Land Rover Defender – авто, якому є чим дивувати. Поступове вивільнення гальм під час спуску зі схилу, система старту на слизькій поверхні — гарантують комфорт та безпеку в екстремальних умовах їзди.

5. Skoda Octavia – четверте покоління бестселеру бренду Skoda, яке отримало чотири варіації: від ліфтбеку до гібридних універсалів.

6. Toyota Yaris – за словами виробників, сконструйована як найбезпечніший компактний автомобіль у світі. Авто оснащене 1,5 та 1,0-літровими трициліндровими двигунами.

7. Volkswagen ID.3 – перший електромобіль на базі MEB від німецького концерну. З цікавого: силова електроніка та синхронний електродвигун в районі задньої осі, акумулятори розташовані в панелях підлоги. Авто точно привабливе в управлінні

Серед фіналістів — троє від групи Volkswagen. А також два автомобілі є повністю електричними моделями.

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Остаточний вибір буде зроблено автомобільними експертами з понад 23 європейських країн наприкінці лютого. Переможця премії оголосять онлайн 1 березня цього року.

У 2020 році титул Автомобіль Року отримав Peugeot 208.

Джерело: MOTORCAR