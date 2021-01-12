Німецька автомобільна компанія Volkswagen заявила, що відкликає понад 56 тис. автівок моделі Golf 8, випущених до липня 2020 року, задля виправлення технічних проблем. Несправності пов’язані з інформаційно-розважальною системою та камерою заднього виду.

– Повернення у сервіс є не обов’язковим, а рекомендованим концерном, – акцентують представники компанії Volkswagen.

Технічні недоліки не стали несподіванкою, оскільки VW ще минулоріч був змушений відкласти запуск Golf 8 через проблеми з програмним забезпеченням.

Авто є восьмим поколінням легкового Volkswagen Golf. Хетчбек – новий рівень для марки. І хоча габарити залишилися приблизно ті самі, що і в минулій моделі серії Golf, та навіть у зовнішньому вигляді відбулися високотехнологічні зміни, зокрема ліхтарів та фар.

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Автомобіль на вибір комплектується п’ятьма гібридними моторами: від 109 до 241 кінських сил. 8 серія покоління Golf функціонує на платформі MQB. Уперше у своєму ціновому сегменті Innovision Cockpit став стандартним оснащенням, доступним для всіх версій автомобіля.

Премія Автомобіль року

Європейська премія Автомобіль року обрала 7 фіналістів, які змагатимуться за першість вже в лютому цього року. Світ дізнається про вибір автомобільних експертів через півтора місяця. Серед фіналістів – три автівки від групи Volkswagen.

Детальніше про кожного фіналіста премії Автомобіль року читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: The Economic Times