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Факти / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Volkswagen відкликає 56 тис. моделей Golf через технічні проблеми

Німецька автомобільна компанія Volkswagen заявила, що відкликає понад 56 тис. автівок моделі Golf 8, випущених до липня 2020 року, задля виправлення технічних проблем. Несправності пов’язані з інформаційно-розважальною системою та камерою заднього виду.

– Повернення у сервіс є не обов’язковим, а рекомендованим концерном, – акцентують представники компанії Volkswagen.

Технічні недоліки не стали несподіванкою, оскільки VW ще минулоріч був змушений відкласти запуск Golf 8 через проблеми з програмним забезпеченням.

Авто є восьмим поколінням легкового Volkswagen Golf. Хетчбек – новий рівень для марки. І хоча габарити залишилися приблизно ті самі, що і в минулій моделі серії Golf, та навіть у зовнішньому вигляді відбулися високотехнологічні зміни, зокрема ліхтарів та фар.

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Автомобіль на вибір комплектується п’ятьма гібридними моторами: від 109 до 241 кінських сил. 8 серія покоління Golf функціонує на платформі MQB. Уперше у своєму ціновому сегменті Innovision Cockpit став стандартним оснащенням, доступним для всіх версій автомобіля.

Премія Автомобіль року

Європейська премія Автомобіль року обрала 7 фіналістів, які змагатимуться за першість вже в лютому цього року. Світ дізнається про вибір автомобільних експертів через півтора місяця. Серед фіналістів – три автівки від групи Volkswagen.

Детальніше про кожного фіналіста премії Автомобіль року читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: The Economic Times

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