Стало відомо, які електрокари були найпопулярнішими в Україні за 2020 рік. Перше місце у рейтингу посідає Nissan Leaf, водії поповнили автопарк України 2180 моделями.

У середньому вік зареєстрованих автівок з електротягою у 2020 році становить: легкові – 5 років, комерційні (придбані для заробітку) – 7.

Nissan Leaf

Авто має синхронний привід та електродвигун на 110 к.с. Одного заряду батареї має вистачити на 175 км. Авто є легкокерованим, має додаткову жорсткість кузова та низький центр тяжіння. Nissan Leaf здатен розганятися від 0 до 100 км / год за 9 секунд, максимальна швидкість машини – 160 км / ч. Ціна стартує від $6,2 тис.

Tesla Model 3

Друге місце – Tesla Model 3, яку обрали 865 автомобілістів з України у 2020 році. Стандартна модель може розганятися до 97 км/год за 5,6 секунди, а максимальна – 209 км/год.

Електрокар не має стандартної приладової панелі, вся інформація виводиться на 15-дюймовий сенсорний екран. У комплектації авто передбачено: 8 подушок безпеки, круїз-контроль, система автоматичного гальмування, камера заднього виду тощо. Ціна стартує від $29,2 тис.

Tesla Model S

На третій позиції Tesla Model S. За 2020 рік зареєстровано 753 автомобілів в Україні. На одному заряді машина зможе проїхати до 595 км. Максимальна швидкість, на якій можна їхати цим електрокаром, – 250 км/год.

Автівка відрізняється своїми чималими габаритами. Model S від Tesla має високотехнологічну начинку: керувати усіма функціями електрокару можна за допомогою одного сенсорного дисплея. Ціна стартує від $22 тис.

Chevrolet Bolt

Четвертим найпопулярнішим електрокаром в Україні став Chevrolet Bolt – 474 шт. Автівка оснащена трифазним двигуном потужністю 204 к.с. Усього за сім секунд Сhevrolet Bolt розженеться від 0 до 100 км/год. Максимальна швидкість – 145 км/год. Ціна стартує від $18 тис.

Tesla Model X

Замикає п’ятірку лідерів Tesla Model X. Усього за 2020 рік в Україні було зареєстровано 366 автівок. Модель оснащена всіма функціями для комфортної їзди: панорамний дах, унікальна система фільтрування повітря, мультимедійна система з Bluetooth.

Виробник забезпечив авто активним та пасивним режимом безпеки. Існує декілька модифікацій машини, одна з яких, х 75 D, розганяється до 100 км/год за 6,2 секунди. Ціна стартує від $48,7 тис.

Основну кількість у грудневому реєстрі автомобілів з електротягою склали легкові транспортні засоби – 598 шт. У порівнянні з минулим роком кількість зросла на 36%.

Усього за 2020 рік українці придбали та поставили на облік 7 455 електрокарів, на 1 % менше, ніж у 2019.

Електрокар від Apple і Hyundai

Apple та Hyindai готові підписати угоду про спільну розробку нового електромобіля. Угоду має бути підписано до березня цього року. Після цієї звістки акції Hyundai Motor очікувано зросли на 14,6%.

Окрім того, акції дочірніх компаній-виробників автозапчастин Hyundai Mobis зросли на 12,7%, а Kia Motors – на 9,1%. Читайте детальніше про угоду Apple і Hyundai на сайті Факи ICTV.

Джерело: UkrAutoprom