Українці запатентували першу електричну вантажівку

Автоскладальний завод №1 запатентував перший в Україні електричний вантажний автомобіль. Багатофункціональна вантажівка виконана на замовлення данської компанії Banke Electromotive.

Завод розташований у місті Луцьк та належить автомобільній компанії Богдан Моторс.

Права на промисловий зразок завод отримав з 28 грудня 2020 року. Відтепер українську вантажівку з електроприводом можна серійно виготовляти на промислових потужностях, а також продавати в експлуатацію потенційним замовникам.

Вантажний автомобіль було виготовлено для використання зі спеціальним обладнанням, яке б збирало та доставляло побутові відходи з європейських вулиць до місць перероблювання. Електропривід забезпечить відсутність шкідливих викидів.

Електрична вантажівка від українців може розвинути швидкість до 80 км/год. Повного заряду тягових батарей має вистачити на 220 кілометрів, а термін користування технікою становить приблизно 12 років. Автомобіль оснащено водяними опалювачами, комбінованою вентиляцією, кондиціонером та відеонаглядом.

Компанія-замовник Banke Electromotive схвально відгукнулася про багатофункціональну електромашину, вироблену в Україні. Під час презентації у 2018 було погоджено серійний випуск автівок згідно з контрактом із замовником після завершення сертифікації електровантажівки у Данії.

Автоскладальний завод № 1

Автозавод компанії Богдан Моторс спеціалізується на виготовленні сучасних тролейбусів для України та європейських країн, електромашин для найближчих сусідів України – Польщі й Чехії, а також кузовів для електробусів, які збирають у Франції.

Джерело: Національний промисловий портал