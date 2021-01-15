Послуга оформлення довіреності на авто стане у пригоді через запровадження в Україні з червня 2020 року фото- і відеофіксації порушень на дорогах. Це допоможе покласти відповідальність за порушення на людину, яка перебувала за кермом, а не на власника машини.

Як оформити довіреність на авто в Україні – у матеріалі на Фактах ICTV.