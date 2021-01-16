Де замінити шини в Києві: список місць і ціни

Заміна шин на сезонні, зношування автомобільної гуми, завершення терміну експлуатації або ж випадковий наїзд на гострі предмети – усе це може стати причиною для того, щоб завітати до спеціалістів на шиномонтаж.

Тому Факти ICTV зібрали місця, де можна замінити шини, та виокремили діапазон цін.

Tires.ua

Шинний центр, який не лише замінить вам гуму на автомобілі, але і відремонтує, відреставрує диски та пофарбує їх. Там неодноразово діють різноманітні акції.

Адреси:

вул. Набережно-Лугова, 2;

вул. Кайсарова, 2;

вул. Семена Скларенка, 17.

Сайт: tires.ua

Ціни: від 95-250 грн за колесо.

Vianor

Одна із найпопулярніших мереж автомобільного сервісу по всій Україні. Тут надають усі види послуг, зокрема заміну шин.

Адреси:

вул. Автозаводська 18;

б-р. Вацлава Гавела, 8;

вул. Героїв Космосу, 8а;

вул. Заболотного, 3;

вул. Маршала Рибалка, 11;

вул. Межигірська,78;

б-р Перова, 19;

Повітрофлотський проспект, 86а;

вул. Полярна, 10г;

проспект Правди, 4;

вул. Світла, 6Б;

пр-т Соборності, 30;

вул. Сортувальна, 20;

Харківське шосе, 201-203.

Сайт: vianor.ua

Ціни: від 120-200 грн за одне колесо.

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Твоя шина

Мережа шинних центрів, які розташовані у найбільших містах України. Зокрема, деякі з них є в Києві.

Адреси:

пр. Визволителів, 8а;

Харківське шосе, 165;

вул. Маршала Тимошенка, 7;

вул. Садова, 56.

Сайт: tshina.ua

Ціни: від 145-290 грн за колесо.

Lite

Столичний шиномонтаж, що має доступні ціни для усіх видів авто. Окрім заміни гуми, вони пропонують ремонт, підкачку, зберігання та утилізацію шин.

Адреса: Богуславський узвіз, 3

Сайт: litecentr.kyiv.ua

Ціни: від 75-150 грн за колесо.

Єврошина

Шинний центр пропонує продаж, зберігання, ремонт, фарбування, заміну шин та дисків. Спеціалісти гарантують якість гуми, яку вони замовляють.

Адреса: вул. Глубочицька, 20

Сайт: euroshina.ua

Ціни: від 150-350 грн за одне колесо.

Garazh

У шиномонтажі обіцяють заміну шин будь-якого колеса на будь-якому типі автомобіля. Також обіцяють надати додаткові послуги, як-от ремонт коліс, реставрація або фарбування.

Адреса: вул. Лугова, 12

Сайт: www.garazh.com.ua

Ціни: від 110-250 грн за колесо.

Garant Auto Technic

Доволі елітний автомобільний сервіс, який надає послуги шиномонтажу. На жаль, тут працюють лише з такими марками автомобілів, як Mercedes, Audi, Volkswagen, Toyota, Subaru та Lexus.

Адреса: проспект Повітрофлотський, 64

Сайт: garant-autotechnic.com

Ціни: від 400-900 грн.

Виїзний шиномонтаж

Також у столиці є компанії, які здійснюють виїзний шиномонтаж. Тобто ви телефонуєте до них і кажете, що вам потрібно замінити гуму на автомобілі, і вони радо нададуть свої послуги.

Сайт: mobile-shyna24.business.site

Ціни: від 149-400 грн за колесо. Проте за виїзд автомобіля теж доведеться виплатити близько 300 грн.