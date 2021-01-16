Яку вибрати машину жінці: ТОП-10 авто

У сучасному світі комфортне пересування важливе не тільки для чоловіків, а й для жінок. Їм теж потрібен автомобіль, на якому можна поїхати в усіх своїх важливих справах. Тому Факти ICTV зібрали для вас топ-10 автомобілів, які будуть максимально зручними для жінки.

1. Hyundai Veloster

Доволі недорогий варіант зі стильним дизайном. Цей автомобіль у перші роки свого випуску став популярним серед американської молоді. Хоча у країнах СНД він і не мав великого попиту, але може прийти до смаку українкам.

2. Peugeot 1007

Неординарна для Peugeot компактна машина, яка має електричні рухливі бокові двері, які дають доступ одразу до обох рядів крісел. Вона не надто містка, але чудово підійде для активної дівчини для поїздок містом. Автомобіль позиціонується, як абсолютно жіноча машина.

3. KIA Picanto

Доволі популярна модель, яка може похизуватись стильним дизайном, практичністю, комфортом та привабливою ціною. Автомобіль вважається компактним, але не варто одразу розчаровуватись, якщо плануєте їхати у подорож з великим багажем. Попри свої розміри KIA Picanto має багато місця не лише для пасажирів, а й для їхніх речей.

4. Citroen C3 Pluriel

А над цим автомобілем постарались французькі дизайнери та змогли втілити у одній моделі одночасно хетчбек, кабріолет та пікап. Тому ця машина буде зручною у будь-яку погоду будь-якої пори року. Приваблює тут витончений дизайн, зручність та низька ціна.

5. Toyota Celica (T230)

Не нова модель, але може бути цікавою завдяки привабливій ціні. Автомобіль має яскравий дизайн та схожий на спорткари. Раніше був доволі популярним серед гонщиків, а зараз має попит серед активних та ризикованих дівчат.

6. Mazda CX-5

За ціною цей автомобіль не стане одним із найдешевших, проте і не змусить спустошити ваш гаманець повністю. Ця модель зручна, містка та комфортна для коротких та довгих подорожей. Привабливий дизайн зовні та зручний салон сподобаються не лише жінці, а й усій її родині.

7. Range Rover Evoque

Елітний варіант, який вважається одним із найстильніших. Мотор може бути бензиновим та дизельним. Салон доволі просторий та зручний. Цей автомобіль стане помітним у шаленому потоці машин великого міста. Чудово підійде для успішних жінок.

8. BMW X1

Варіант, може, й не найдешевший, але він один із найпрактичніших. Кросовер представлений із бензиновим та дизельним двигуном. Має зручну коробку передач. Доволі місткий у салоні.

9. Volvo S60

Компанія Volvo поставила собі амбітну ціль. Там вирішили розробити для дівчат не тільки комфортну, стильну та містку модель, а й – що дуже важливо – безпечну. Тому Volvo S60 – просто прекрасний автомобіль для матусь, які турбуються про свою родину.

10.Tesla Model X

Цей автомобіль, безперечно, є одним із найекологічніших варіантів. Про неприємний запах бензину тут можна забути. Проте варто пам’ятати, щоб стати власницею такого автомобіля, жінці доведеться сильно спустошити свій гаманець.

Не важливо, який варіант прийдеться вам до вподоби. Головне, щоб автомобіль був для дівчини максимально комфортним.