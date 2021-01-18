У 2021 році в Україні представлять одразу два люксових електрокари від BMW iX та iX3. Виробники обіцяють нове розуміння преміум-класу, який відтепер безкомпромісно пов’язаний із принципом розумного використання природних ресурсів.

BMW i – це комплексна концепція екологічної мобільності майбутнього.

BMW iX

Авто розроблено на новій платформі з технологією BMW eDrive п’ятого покоління. Два електродвигуни, що розміщені на задній та передній осях, разом видають потужність у 500 к. с. Менше 5 секунд достатньо автівці з такою потужністю, щоб розігнатися до 100 км/год.

Орієнтовно ціна стартуватиме від $70 тис.

Одного заряду батареї , ємністю у 100 кВт/год, вистачає на 600 км (за WLTP) або 480 км (за EPA). Доступна опція швидкого заряджання. Від 10% до 80% iX може заряджатися менш як за 40 хвилин. Якщо не вистачає часу, для 120-кілометрового запасу ходу можна зарядити батарею за 10 хв. Повний цикл зарядки від домашньої станції Wallbox займає 11 годин.

У салоні водій отримує шестигранне кермо, проекційний HUD-дисплей та BMW Curved Display.

За словами виробників, це перша модель, складена на модульному масштабованому наборі інструментів майбутнього, розробленому BMW Group.

– Електромобіль орієнтований на нову інтерпретацію дизайну, стійкості, задоволення від водіння, універсальності та розкоші, – заявляють у компанії.

Також цього року в Україні представлять нову електричну версію кросовера X3.

BMW iX3

Перший від BMW автомобіль SAV (спортивно-утилітарний автомобіль) з повністю електричною системою приводу. Електрокар iX3 отримав мотор потужністю 286 к.с. Максимальна швидкість обмежується електронікою на 180 км/год.

Орієнтовно ціна стартуватиме від $90 тис.

Заряду батареї вистачить на 460 км (за WLTP). Доступною є і функція швидкого заряджання – виробники обіцяють 80% заряду за 34 хвилини.

– Протягом усього життєвого циклу iX3 виробляє набагато менше вуглецю, ніж BMW X3 xDrive20d, – розказують про свої екологічні досягнення в BMW.

У комплектації авто:

панорамний дах;

фірмовий комплекс електронних асистентів;

круїз-контроль рівня PRO;

тризонний клімат-контроль.

Функціонал електрокара ідентичний ДВЗ-аналогу BMW X3. Кросовер має багато простору, він компактний і зручний для щоденного використання

Електрокари в Україні

Асоціація автовиробників Укравтопром назвала найпопулярніші електрокари в Україні за 2020 рік. Перше місце у рейтингу посідає Nissan Leaf, водії поповнили вітчизняний автопарк 2180 моделями.

Детальніше про 5 найпопулярніших електрокарів в Україні читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: BMW

Фото: Unsplash