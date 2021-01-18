Крок 1. Обираємо страхову компанію
На першому етапі важливо обрати надійну страхову компанію. Під час вибору звертайте увагу на рейтинг і надавайте перевагу великим страховикам, які давно працюють на українському ринку.
Другий важливий критерій – рівень виплат за страховими випадками. Цю інформацію можна знайти в інтернеті – на сайті страхової компанії й на різних інформаційних порталах.
Вивчіть відгуки клієнтів і думку експертів. І ще зверніть увагу на розвиненість клієнтської мережі. Бажано, щоб офіс страхової компанії був розташований недалеко від вашого дому або роботи.
Крок 2. Обираємо вид страхування – ОСЦПВ і Каско
В Україні діють два види страхування – обов’язкове ОСЦПВ і добровільне Каско.
ОСЦПВ покриває збитки, що завдані автомобілю, а також шкоду, заподіяну життю та здоров’ю людей. Виплати за автоцивілкою лімітовані законом. За шкоду, заподіяну транспортному засобу, можна отримати до 130 тис. грн, а в разі, коли постраждали люди, компанія компенсує не більше 260 тис. грн.
ОСЦПВ – це обов’язкова страховка для всіх автомобілістів, яка оформляється на один рік. Законом України від неї звільнені деякі пільгові категорії громадян: учасники АТО/ООС, учасники Революції Гідності, люди з I групою інвалідності.
Зі знижкою 50% поліс ОСЦПВ можуть придбати пенсіонери, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, інваліди II групи, учасники воєнних дій.
Добровільне страхування Каско покриває ризики, які не покриває ОСЦПВ. За таким полісом можна отримати відшкодування збитків у разі викрадення автомобіля, стихійного лиха. Каско також покриває ризики, що пов’язані з ДТП та пошкодженням автомобіля третіми особами. Розмір компенсації за Каско набагато більший, ніж за ОСЦПВ. Але й коштує така страховка дорожче.
ОСЦПВ і Каско – два поліси, що доповнюють один одного. Навіть маючи Каско з повним переліком страхових випадків, не обійтися без оформлення обов’язкового автострахування ОСЦПВ, адже цього вимагає закон України. А от купувати Каско чи ні – повністю рішення автовласника.
Крок 3. Заповнюємо анкету для оформлення ОСЦПВ
ОСЦПВ можна оформити в офісі страхової компанії й через інтернет. Електронний поліс має таку ж юридичну силу, що й документ на паперовому носії. Його можна зберігати в смартфоні або на планшеті. Документ необов’язково роздруковувати, щоби пред’являти представникам патрульної поліції.
ОСЦПВ можна придбати заздалегідь ще до закінчення терміну дії старого поліса. Достатньо вказати в заявці дату початку дії нового поліса. Не можна тільки оформлювати страховку заднім числом.
Щоб оформити страховку онлайн:
- Зайдіть на сайт обраної страхової компанії у відповідний розділ (ОСЦПВ).
- Розрахуйте вартість поліса. Вартість регулюється на законодавчому рівні й залежить від виду транспортного засобу (легкове авто, автобус, вантажний автомобіль, мотоцикл, причіп), міста реєстрації транспортного засобу, об’єму двигуна.
- Заповніть форму з персональними даними (ПІБ, ІПН, адреса прописки, номер мобільного, адреса електронної пошти).
- Вкажіть дані авто (державний номерний знак, марка й модель, рік випуску).
- Оплатіть послуги страхування онлайн.
- Отримайте електронний поліс на вказану під час реєстрації адресу електронної пошти (оформлення займає не більше 10–14 днів).
Перевірити справжність поліса ОСЦПВ можна на сайті Моторного транспортного страхового бюро України. Достатньо вказати номер поліса або державної номерний знак транспортного засобу.
Крок 4. Подаємо заявку на оформлення Каско
Придбати Каско онлайн неможливо. Договір оформлюється в паперовому вигляді та підписується обома сторонами – страховою компанією й автовласником. Обов’язково оглядається транспортний засіб. Спеціаліст перевіряє, чи справний автомобіль, чи є які-небудь пошкодження.
Зазвичай під час оформлення добровільного страхування автомобіль фотографують. Ці матеріали потім можуть стати доказом або спростуванням уже наявних пошкоджень. Така інформація враховується для розрахунку страхової компенсації під час настання страхового випадку.
Щоби прискорити оформлення Каско, можна подати заявку на сайті обраної страхової компанії. Потрібно вказати ПІБ і контактні дані: номер мобільного телефону, адресу електронної пошти. Деякі страховики просять одразу вказати марку й рік випуску авто.
Після подання заявки з вами зв’яжеться фахівець для уточнення деталей і вибору зручного часу візиту до офісу компанії. Треба буде надати такі ж документи, що і для оформлення ОСЦПВ.
Вартість Каско залежить від умов страхового договору. Автовласник може сам обирати, які ризики покриє страховка, і так регулювати вартість поліса.