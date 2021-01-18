Як швидко прогріти машину на морозі – дуже актуальне питання серед автолюбителів, адже мінусова температура триматиметься ще кілька днів.

Якщо ваше авто доволі довго простояло на морозі, то варто перестрахуватися й прогріти машину хоча б 2-5 хвилин.

Перше, що ви маєте зробити це прогріти акумулятор. Для цього необхідно його навантажити, наприклад, ввімкнути дальнє світло на 10-20 секунд.

Далі можна запустити двигун, якщо у вас механічна коробка, то не відпускайте одразу педаль зчеплення – потримайте її кілька хвилин. Це потрібно для того аби моторна олива в коробці передач трохи розігрілася.

Наступне, що варто зробити, це увімкнути пічку для прогріву салону. А тільки після того, як скло прогріється зсередини, можна очищувати його від снігу та льоду.

Поки авто прогрівається, варто почекати на вулиці, аби скло всередині не запотіло від вашого теплого дихання.

Також важливо запам’ятай, що перші декілька кілометрів варто проїхати на швидкості до 40 км/год, аби дати можливість прогрітися двигуну та шинам.

Як продовжити роботу двигуна

Періодичний ремонт і заміна зношених комплектуючих – це стандартні автомобільні процедури. Кожен автовласник привозить свій транспортний засіб у автосервіс згідно з регламентом виробника. Завдяки цьому можна відкинути та попередити виникнення багатьох потенційних поломок.

Як продовжити роботу двигуна та збільшити його ресурс, читайте на сайті Факти ICTV.