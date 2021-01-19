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Факти / Lifestyle
Анастасія Керпань |

В Австрії згорів відомий музей з унікальною колекцією мотоциклів

Відомий австрійський музей Top Mountain Crosspoint Museum згорів дотла. Понад 230 старовинних мотоциклів і щонайменше 10 класичних авто та фургонів були знищені пожежою, яка трапилася у ніч на 18 січня. Музей був розташований на висоті 7 135 футів в Альпах та мав унікальну колекцію рідкісних двоколісних залізних коней.

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Причину пожежі, яка знищила найвищий музей у Європі, ще встановлюється розслідуванням. Згідно з даними офіційної сторінки Тop Mountain Crosspoint, музей не працював з 3 листопада 2020 року у зв’язку з Covid. Перед інцидентом планувалося відкриття 24 січня 2021 року.

Працівник, який перебував у приміщенні для персоналу, вночі прокинувся від пожежної сигналізації, і попри спроби загасити вогонь, був вимушений покинути будівлю через дим.

Колекція Top Mountain Crosspoint Museum

Музей відкрили брати Альбан і Аттіла Шайбер на трасі Тіммельсйох, що з’єднує Північний і Південний Тіроль.

У колекцію музею входили ретробайки сотні різних виробників, зокрема Brough Superior, Vincent, Matchless, Sunbeam і Zündapp. Також на території площею 3000 м² зберігався екземпляр бондівського Aston Martin DB5 тощо.

Джерело: Autoblog

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