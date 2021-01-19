Експерти назвали найбільш надійні автомобілі 2021 року

Американські фахівці назвали найнадійніші та найбезпечніші автомобілі. Моделі обирали з-поміж 329 тис. варіантів. Експерти провели аналіз та склали список автівок, які завдають найменше клопоту своїм власникам. Точна вартість автомобілів поки що невідома.

Перше місце в рейтингу посіла Toyota Prius. Машина набрала 93 бали.

Toyota Prius

5-місний хетчбек, оснащений 1,8-літровим бензиновим двигуном. Авто розганяється до 100 км/год за 10,4 секунди. Максимальна швидкість – 180 км/год. Чотирициліндровий двигун дає потужності у 132 к.с. Toyota Prius четвертого покоління – перший автомобіль, який спроектували на новій глобальній архітектурі TNGA (Toyota New Global Architecture).

Друге місце та третє місце – Lexus NX і Buick Encore – по 91 бал кожна.

Lexus NX

Це кросовер компактного класу, в якому японська компанія раніше ще не виступала. У вересні 2013 року концерн презентував концепт LF-NX. Серійну версію представили у автосалоні Пекіна в 2014 році, але вже зі скороченою назвою – Lexus NX. На відміну від концепту, серійний кросовер отримав традиційні зовнішні дзеркала та дверні ручки, рубані форми кузова та спокійні обриси бамперів.

Buick Encore

Buick Encore – компактний кросовер класу К1. Презентація авто відбулася в Детройті взимку 2012 року. Авто з переднім або повним приводом є копією Опель Мокка. Основна різниця між цими машинами полягає у дизайні передньої частини автомобіля. Два кросовери зібрані на платформі Опель Корса.

Buick Encore оснащений 1,4-літровим бензиновим двигуном, який забезпечує 140 к.с. потужності і працює у парі з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Наступною у списку надійних автомобілів стала Toyota Prius Prime, що виборола 88 балів у рейтингу.

Toyota Prius Prime

Гібрид 2020 року отримав продуктивну силову установку, плавний манер ходу і дуже низький рівень витрати палива. Також у хетчбека хороший вантажний обсяг. Цей представник Toyota, можливо, не такий вишуканий і динамічний, як деякі суперники, але він гідний гравець.

У рух авто приводить бензиновий двигун об’ємом 1,8 літра. Асистують електромотор зі 163 НМ крутного моменту та електромеханічний варіатор.

Також Toyota Prius Prime оснащена комплектом літій-іонних батаерей ємністю 8,8 кВт/год. Виробники обіцяють 35 км пробігу та 135 км/год у “зеленому режимі”. Цього за опитуваннями вистачить 50% від опитаних американців для того, щоб доїхати до роботи і додому.

На п’яту сходинку топу забрався Hyundai Kona з 87 балами.

Hyundai Kona

Hyundai Kona – компактний міський кросовер. Автомобіль непогано тримає дорогу, легше перенеситьь поїздку грунтовою дорогою. База Hyundai Kona – бензиновий трициліндровий двигун, який у парі з турбокомпресором дозволяє автівці розганятися до 100 км/год за 12 секунд завдяки потужності у 120 к. с. Максимальна швидкість 180 км/год.

На європейському ринку Hyundai Kona вперше предаставили у франкфуртському автосалоні в 2017 році. Автомобіль призначений для продажу на ринках США, Європи та Південної Кореї.

Шосте і сьоме місце експерти віддали Audi A5 і Audi A4, з 86 балами кожен.

Audi A5 і Audi A4

Audi A5, на відміну від свого побратима, комплектується відповідно до спортивного класу, A4 є стабільним міським авто. Двигуни в обох автівок бензинові, однак у A5 він набагато потужніший. Спершу може здатися, що автомобілі дуже схожі, бо A5 проектували на базі А4, але з технічної точки зору це абсолютно різні машини. А5 розробили для тих, хто полюбляє швидкість та драйв, А4 – протилежність спорткару, яка точно сподобається поціновувачам класики.

Замикає рейтинг надійності Mazda CX-5 і її 85 балів.

Mazda CX-5

Інтер’єр Mazda CX-5 – еволюція комфорту, якості та дизайну, центром якого є людина, – запевняють виробники.

Авто доступне у двох варіаціях двигуна – дволітровий бензиновий зі 165 к. с., а також 2,5-літровий бензиновий двигун потужністю 194 к. с. Функція вимикання циліндрів має зеконимити пальне та забезпечити миттєве прискорення в обох випадках. Їздити тепер стало безпечніше завдяки проекційному дисплею, який виводить актуальну інформацію про швидкість та обмеження просто на лобове скло.

Найпопулярніші кольори авто в Україні

У 2020 році 440 тис. легкових автомобілів отримали свої перші українські номери. Експерти Укравтопрому визначили, які кольори були серед цих автівок особливо популярними. Так, кожен третій зареєстрований в Україні автомобіль був білого кольору. Далі – варіації сірого, чорний, синій та коричневий.

Джерело: Consumer Reports