Американський блогер протестив український всюдихід

Американець розмістив у Youtube відео, у якому протестував всюдихід українського виробництва Sherp на предмет побутових завдань. Rich Rebuilds скористався послугами автомийки, самостійно заправився та заїхав перекусити у ресторани швидкого харчування.

Sherp хоча і компактний всюдихід, та все ж таки не підходить для поїздок по місту. Блогер у напарниці взяв свою дівчину, з якою вони спільно продемонстрували усі переваги та недоліки всюдиходу. Показавши, як пасажири потрапляють всередину, на швидкості 20 км/год американець відправився у місто.

Першою зупинкою став ресторан швидкого харчування Dunkin’ Donuts. Для того, аби забрати замовлення блогер вийшов з машини, а працівники ресторану попросили власника навіть сфотографувати всюдихід.

Також український всюдихід заїжджав на АЗС, де на нього чекало немало проблем. Довжини паливного шлангу не вистачало для того, щоб дістити до бензобака, тому водієві знадобилося більше часу на паркування.

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Всюдихід Sherp не залишився без уваги, американці підходили роздивитися ближче та розпитати хлопця про машину. Блогер люб’язно дозволяв зробити фото на пам’ять, адже не кожен день пересічний американець зустріне “танк” на дорозі.

Sherp – всюдихід-амфібія з шинами на дуже низькому тиску. Український бізнесмен Володимир Школьник придбав права на виробництво машин у петербурзького інженера Олексія Гарагашьяна. У 2012 році було створено конструкторське бюро у Києві.

У 2015 році почалося виготовлення всюдиходіву Санкт-Петербурзі, пізніше у зв’язку із зростанням попиту відкрили Київський завод, який за перші 10 місяців 2018 року виготовив 89 машин. Всюдиходи використовуються у роботі ДСНС України. З серпня минулого року виробництво було переносено з Києва у Європу.