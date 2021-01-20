Компанія Microsoft підписала довгострокову угоду з General Motors і Honda Motor щодо спільного фінансування стартапу Cruise. Тим самими Microsoft хоче прискорити розробку та масовий випуск безпілотних авто. Сума спільних інвестицій становить $2 млрд.

У рамках партнерства, технічний гігант приєднається до GM, Honda Motor та інших інституційних інвесторів. Такі інвестиції дозволять оцінити вартість компанії після додавання до її балансу зовнішнього фінансування Cruise у $30 млрд. Компанія ще не розподілила нове фінансування між інвесторами.

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Microsoft стане найкращим хмарним провайдером для GM та Cruise. Компанії заявили, що співпрацюватимуть над розробкою програмного та апаратного забезпечення, можливостями хмарних обчислень, виробництвом та екосистемою партнерів.

– Microsoft, як золотий стандарт у надійній демократизації технологій, стане для нас мультиплікатором, коли ми комерціалізуємо свій парк самокерованих, повністю електричних автомобілів, – заявив генеральний директор Cruise Ден Амманн.

Cruise використовуватиме Azure, хмарну та крайову обчислювальну платформу Microsoft, для комерціалізації своїх унікальних автономних рішень для автомобілів у масштабі.

Cruise LLC – американська компанія, яка тестує та розробляє автономні автомобільні технології. Штаб-квартира компанії розташовано у Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Cruise у 2013 році заснували Кайл Фогт та Дан Кан.

Cruise отримав дозвіл на тестування технології самокерованих транспортних засобів від Каліфорнійського департаменту автотранспортних засобів у червні 2015 року, за дев’ять місяців до того, як його придбав GM. Американський стартап становить серцевину зусиль GM стосовно самокерування.

Джерело: Cruise