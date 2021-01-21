Автолюбитель із Харкова Антон Казарінов вирішив схрестити Запорожця та УАЗ і отримав справжній гібридний всюдихід. Раніше харків’янин досліджував бездоріжжя УАЗом, згодом затіяв ремонт кузова. Та на заміні лише кузова, Антон не зупинився та за два місяці разом із своїм другом Андрієм створив позашляховик.

Запорожця хлопці купили через Instagram приблизно за $500. Цікаво, що двигун був розміщений спереду, а не ззаду, як у всіх запорожцях 90-го року випуску. Для всюдиходу використали тільки корпус авто, все інше – продали. Деякі деталі в оновленій автівці належать Газелі, дев’ятці та УАЗ.

Для того, щоб керувати цим авто, не треба унікальних здібностей. Достатньо вміти керувати механічною коробкою передач. У листопаді почали випробовувати всюдихід. Керування залишилося таке саме, як у Запорожці, за винятком окремих важелів

– Було цікаво побудувати його. Це Lego для дорослих. Він може їхати бездоріжжям на рівні з іншими повноприводними машинами, — говорить Антон.

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Звісно, перехожі таке авто не оминають поглядами. Відколи у Харкові почалися снігопади, місцеві дізналися про розробку хлопців. Антон був змушений приїхати другу на поміч та витягнути його. Тепер конструктори – справжні зірки у місті. Схрещений Запорожець та УАЗ зареєстрували, але назву не придумали. Їздити гібридом у місті Антон не має наміру.

– Коли веземо його містом, десь зупиняємось, люди підходять, просять сфотографуватися. Ми не очікували, що це викличе такий інтерес, — розповідає Казарінов.

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