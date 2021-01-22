Крок 1. Дізнаємося умови оформлення
На першому етапі необхідно вивчити умови поліса ОСЦПВ і обрати страхову компанію. Вартість автоцивілки залежить від декількох параметрів – категорії транспортного засобу, об’єму двигуна транспортного засобу, безаварійного стажу водіння, міста реєстрації авто. Наприклад, у Києві ціна буде трохи вищою через напружений трафік.
Деякі категорії громадян, відповідно до закону України, звільнені від обов’язкового автострахування ОСЦПВ. До них належать:
- учасники бойових дій та інваліди війни;
- інваліди I групи;
- особи, що керують транспортним засобом, який належить інваліду I групи, у його присутності.
Автоцивілку зі знижкою можуть придбати деякі пільгові категорії громадян (за умови, що вони самостійно керують автомобілем і не надають платних послуг із перевезення пасажирів). До них належать:
- пенсіонери;
- ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС;
- інваліди II групи;
- учасники воєнних дій.
Поліс ОСЦПВ покриває такі збитки:
- майнові збитки (ремонт, відновлення транспортного засобу);
- нанесення шкоди здоров’ю (відшкодування лікування);
- смерть потерпілого (витрати на поховання, компенсація сім’ї).
Поліс можна оформити в паперовому або електронному вигляді. Документ у електронному вигляді можна тепер показувати у додатку Дія разом з техпаспортом.
Але ліпше завжди мати паперовий аналог, зазначають юристи. Людина може оформити електронні документи, але в Україні більшу юридичну силу мають паперові.
– Якщо у патрульних є сумніви щодо встановлення особистості, автентичності документів або підозра, що щось не так, то вони не можуть розглядати документи, які є у електронній формі, та мають право не лише оштрафувати, але й здійснити адміністративне затримання, – зазначає юрист Іван Ліберман.
За його словами, в Україні нині є проблеми із взаємодією електронних реєстрів.
– Ми ще живемо не у тому вимірі, де було б все оптимізовано. Як кажуть самі судді, в Україні електронні реєстри не співпрацюють між собою. Вони є, але між собою не співпрацюють, – додає фахівець.
Крок 2. Обираємо страхову компанію
Під час вибору страхової компанії враховуйте якість врегулювання страхових випадків, відгуки клієнтів, рівень виплат за ОСЦПВ, а також наявність знижок і додаткових бонусів.
Багато страхових компаній надають знижку 5% за кожен рік безаварійного керування (максимальний розмір може досягати 20%). Щоб придбати поліс дешевше, потрібно надати інформацію про старий ОСЦПВ. Однак цієї опції часто немає під час купівлі поліса онлайн. Страхова компанія завжди залишає за собою право на надання знижки.
Перед оформленням онлайн ОСЦПВ дізнайтеся, чи можна скористатися пільгами для пенсіонерів та інвалідів. Часто страхові компанії не роблять знижок під час укладання договору через інтернет, оскільки не мають можливості перевірити документ, що підтверджує право на пільгу. Обов’язково враховуйте цю умову, обираючи страховика, щоб не переплачувати.
Крок 3. Розраховуємо вартість поліса
Щоби розрахувати вартість поліса ОСЦПВ, на сайті обраної страхової компанії потрібно вказати:
- тип транспортного засобу (мотоцикл, автомобіль, автобус, причіп, електромобіль) й об’єм його двигуна;
- місто реєстрації (за даними техпаспорта);
- іноді розмір франшизи (наприклад, 1,5-2,5 тис. грн).
Франшиза – це частина збитків, яка не покривається коштом страхової компанії. Чим вона більше, тим менше буде коштувати поліс. Однак в разі невеликого ДТП, за яким розмір збитків менше суми франшизи, страхова компанія не буде сплачувати компенсацію.
Крок 4. Вказуємо особові дані
Далі під час оформлення страховки ОСЦПВ онлайн необхідно правильно вказати особові дані:
- ПІБ;
- ідентифікаційний номер;
- електронну адресу (на неї буде висланий електронний поліс);
- мобільний телефон.
Крок 5. Вказуємо дані поліса
Під час оформлення автострахування обов’язково треба вказати:
- державний номерний знак транспортного засобу;
- адресу реєстрації транспортного засобу:
- марку й модель авто;
- рік випуску транспортного засобу;
- дату початку дії поліса.
Обираючи дату, враховуйте термін закінчення дії старого поліса. Одночасно використовувати два документи не можна. Якщо з якихось причин ви хочете оформити новий поліс задовго до закінчення терміну дії старого, обов’язково потрібно розірвати старий поліс.
Крок 6. Отримуємо поліс на електронну пошту
Після заповнення електронної анкети потрібно підтвердити замовлення й сплатити послуги страхування. Компанії пропонують різні способи оплати: через сервіси онлайн-платежів, Приват24, банківським платежем за реквізитами, готівкою або карткою в офісі страхової компанії тощо.
Коли документ буде готовий, ви отримаєте його на вказану під час реєстрації адресу електронної пошти.
Дані про поліс ОСЦПВ вносяться до реєстру Моторного транспортного страхового бюро України. Ви можете перевірити справжність страховки на сайті. Для цього достатньо вести державний номерний знак автомобіля або номер поліса (він обов’язково вказаний на бланку і складається з дев’яти символів: двох букв та семи цифр).