На першому етапі необхідно вивчити умови поліса ОСЦПВ і обрати страхову компанію. Вартість автоцивілки залежить від декількох параметрів – категорії транспортного засобу, об’єму двигуна транспортного засобу, безаварійного стажу водіння, міста реєстрації авто. Наприклад, у Києві ціна буде трохи вищою через напружений трафік.

Деякі категорії громадян, відповідно до закону України, звільнені від обов’язкового автострахування ОСЦПВ. До них належать:

учасники бойових дій та інваліди війни;

інваліди I групи;

особи, що керують транспортним засобом, який належить інваліду I групи, у його присутності.

Автоцивілку зі знижкою можуть придбати деякі пільгові категорії громадян (за умови, що вони самостійно керують автомобілем і не надають платних послуг із перевезення пасажирів). До них належать:

пенсіонери;

ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС;

інваліди II групи;

учасники воєнних дій.

Поліс ОСЦПВ покриває такі збитки:

майнові збитки (ремонт, відновлення транспортного засобу);

нанесення шкоди здоров’ю (відшкодування лікування);

смерть потерпілого (витрати на поховання, компенсація сім’ї).

Поліс можна оформити в паперовому або електронному вигляді. Документ у електронному вигляді можна тепер показувати у додатку Дія разом з техпаспортом.

Але ліпше завжди мати паперовий аналог, зазначають юристи. Людина може оформити електронні документи, але в Україні більшу юридичну силу мають паперові.

– Якщо у патрульних є сумніви щодо встановлення особистості, автентичності документів або підозра, що щось не так, то вони не можуть розглядати документи, які є у електронній формі, та мають право не лише оштрафувати, але й здійснити адміністративне затримання, – зазначає юрист Іван Ліберман.

За його словами, в Україні нині є проблеми із взаємодією електронних реєстрів.