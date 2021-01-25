Компанія Mercedes-Benz вилучає 1, 4 тис. нових моделей S-класу. Причина такого кроку – кермові тяги неналежної якості. З початку серійного виробництва пройшло чотири місяці.

Концерн пояснив, що кріплення тяги не призначені для моделі S-класу, оскільки не витримають навантаження, унаслідок чого водій матиме проблеми з управлінням.

Було розіслано листи з проханням терміново відвідати фірмові сервісні центри та безкоштовно провести ремонт за потреби.

– На рульовому колесі вашого автомобіля могли бути встановлені внутрішні тяги, не призначені для такого типу транспортного засобу … в якості запобіжного заходу перевірять внутрішні тяги та замінять їх у разі потреби, – йдеться у повідомленні власникам Mercedes-Benz S-Class.

Цей елемент постачається у зібраному вигляді. Тому машини пройшли контроль якості, а про проблему компанія дізналася з відгуків постачальника. S-Class випускають на автомобільному заводі Factory 56, який розташований у німецькому місті Зіндельфінген. Усього над виробництвом у дві зміни працюють 1, 5 тис. осіб.

Mercedes-Benz S-Class

S-клас (S-Klasse – особливий клас) – флагманська серія автомобілів від Mercedes-Benz – підрозділу транснаціонального концерна Daimler AG. Штаб-квартира компанія розташована у місті Штутгарт, Німеччина. Лінійка є однією з найвизначніших в ієрархії класів автомобільної марки.

Джерело: Bussines Insider