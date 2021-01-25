Скільки потрібно вчитися на права в Україні

Як проходить навчання в автошколах, скільки годин теорії та практики потрібно пройти, щоб скласти іспит і отримати водійське посвідчення, ви дізнаєтесь у матеріалі Фактів ICTV.

Як записатися в автошколу?

Зайдіть на сайт обраної автошколи та зателефонуйте за зазначеним номером. У контактному центрі вам повідомлять, о котрій годині слід з’явитись в установу, щоб записатись.

Які документи потрібні, щоб записатись в автошколу?

паспорт та дві його ксерокопії;

прописка;

ідентифікаційний код;

медична довідка;

5 фотографій 3х4 см.

Обов’язково уточніть перелік документів у вашого куратора.

Скільки вчитися на права в Україні в 2021 році

Автошколи самі обирають термін навчання, в середньому від двох до трьох місяців. Саме стільки потрібно, щоб скласти іспит та отримати водійське посвідчення.

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Як проходить навчання?

Навчання ділиться на два етапи: теорія та практика. Практично одразу ці два види навчання йдуть паралельно.

Спершу учень ознайомлюється із теоретичною частиною, до якої належать:

ПДР;

технічна сторона автомобіля;

основи безпеки;

надання першої медичної допомоги.

Практичний курс розпочинається приблизно через 10-15 днів після початку навчання.

Графік занять ви узгоджуєте з інструктором в індивідуальному порядку. Щоб насправді навчитись водити та сміливо їздити самому, необхідно 40 годин практичних занять.

Скільки коштує вчитися на водійські права?

Кожна автошкола виставляє свої розцінки на послуги. Слід зауважити, що різняться не тільки суми за навчання, а й кожна категорія водіння теж має свої розцінки.

Для прикладу, візьмемо місто Київ та його автошколи:

Онега:

Категорія А (мотоцикл) – 6 000 грн;

Категорія В (автомобіль) – 10 000 грн;

Категорія С (вантажний автомобіль) – 11 000 грн;

Експрес-Авто – 9350 грн.

Київ – 9500 грн.

У регіонах вартість навчання значно менша, початкова ціна – 3 500 грн.

Як замінити водійське посвідчення онлайн

Якщо ви загубили водійське посвідчення, то його можна замінити онлайн, скориставшись електронним кабінетом водія (ЕКВ). Це нова послуга, тому функція доступна власникам щонайбільше дворічних водійських посвідчень. Детальніше, як це зробити, ви дізнаєтесь у матеріалі Фактів ICTV.