За скільки і як можна захистити авто від викрадення

В Україні за 2020 рік викрали понад 3 тис. автомобілів, з яких знайшли лише половину. Автовласники часто нехтують заходами безпеки та втрачають свої автомобілі.

Факти ICTV розповідають, як захистити своє авто та скільки за це доведеться заплатити.

У середньому, вартість комплексної системи захисту стартуватиме від 50 тис грн. Усе залежить від моделі та обраного типу захисту.

– Комплекси будуються на охоронних системах StarLine 6-го покоління, Pandora 47xx або 49хх. Інші поширені в Україні бренди не володіють достатньою гнучкістю налаштувань для побудови комплексного захисту, – запевняє Сергій Дмитрієнко, керівник Центру професійного захисту автомобілів IdeaPRO.

Охоронна система – від 10 тис. грн

Найпростішим способом захисту є автосигналізація. Складається із блоку, антени, брелока, різноманітних датчиків руху, кнопки для сервісу та світлодіода-індиктора. Такий спосіб не дає 100% гарантії безпеки, але наявність автосигналізації значно зменшує привабливість для крадіїв. Існують моделі з можливістю керування сигналізацією за допомогою СМС, відправлених із прив’язаного мобільного телефону. Ціна на охоронні системи стартує від 10 тис грн.

Блокатори – від 34 тис. грн

Найпопулярнішим способом серед зловмисників для того, щоб потрапити у чуже авто, є відкриття дверей за допомогою зліпка ключа, радіоподовжувача, відмичок або електроніки. Для того, щоб цього не трапилося, на двері встановлюють електромеханічний штир (блокатор).

Найчастіше вони забезпечені індикацією, яка дасть змогу контролювати їхню працездатність. Важливо користуватися послугами перевірених сервісних центрів, оскільки існує ймовірність того, що блокатори під час технічного обслуговування вимкнуть. Ціна за комплекс з 4 блокаторів та одного центру керування стартує від 34 тис грн.

Для того, щоб зловмисники не відкрили капот і не змогли перевести коробку передач з режиму паркінгу, користуються додатковими замками для капоту.

Існують два види замків. Механічні – на механізм, який відповідає за перемикання коробки передач встановлюється спеціальна планка і замок, у закритому положенні блокатор заважає перемкнути механізм. Електромеханічні – мотор, який рухає штир (блокіратор) за допомогою троса, штир блокує спеціальну скобу або кріплення капота.

Додатково можна захистити і багажник, який зі спеціальним блокуванням, не відкриється навіть від електронних ключів.

Також ви можете також встановити кронштейни блокування коліс. Гальмівний механізм, встановлений на кронштейнах, заблокує поворотний вузол і одночасно зафіксує обертання колеса. Також можна заблокувати педалі за допомогою блокатора – пристрій, який заблокує модулі авто та зведе ризики крадіжки до мінімальних. Також блокатор педалей не дасть змоги перемикати швидкості.

Додаткові методи захисту – від 3-10 тис. грн

Ще один спосіб проникнення у ваше авто – розбити скло. Бронювання вікон авто дасть змогу захистити себе від ще однієї можливої загрози. Ціна на антивандальну плівку (100 мікрон в один шар) стартує від 10 тис грн. Можливо знадобиться поклейка кількох шарів.

Якщо вам довелося віддати ключ зловмиснику через погрози, на поміч прийде імобілайзер. Цей пристрій надійно заблокує частину модулів автомобіля та знерухомить його. Існують імобілайзери, які йдуть у комплекті із звуковою сигналізацією. Ціна коливається у межах 3-9 тис грн.

У такому випадку, авто можна завести, але щойно викрадач спробує почати рухатися, спрацює сигналізація. Під час зупинки блокування знімається, у такий спосіб автозлочинцям складно виявити пристрій захисту.

GPS-трекінг

GPS-моніторинг транспорту – ще один спосіб захисту вашого авто. Найчастіше система вміщує центральний блок управління та датчики, що реагують на рух машини, удар тощо. Датчики здатні контролювати периметр біля транспорту та простір всередині авто, багажника, під капотом. Можна контролювати вікна, двері, рух авто.

Проте, кожен автомобіль унікальний, а отже і система захисту теж має бути унікальною. Рекомендації не можуть бути єдиними для автомобілів BMW, Mersedes, Toyota тощо. Із універсальних засобів захисту можуть бути лише електромеханічні пристрої.

– Загальна вартість встановлення комплексної системи захисту складатиме 5-10 % від вартості автомобіля, – зазначили у студії Autosecurity, яка займається комплексним захистом від викрадення.

Рейтинг викрадених авто

Найчастіше в Україні викрадають автомобілі від Toyota, Lexus, Honda, Mazda, Hyundai і Kia. Таку статистику на брифінгу восени 2020 року представив Вадим Дзюбинський – начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції.

Також популярними серед викрадачів є бюджетні машини Lanos, Chevrolet Lacetti і жигулі. Їх викрадають, щоб розібрати на запчастини, які користуються попитом.