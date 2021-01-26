Нафтогазова компанія Shell уклала угоду про купівлю Ubitricity, провідного європейського постачальника вуличної зарядки для електромобілів. Таким кроком Shell хоче підтримати водіїв, які переходять на транспорт з низьким рівнем викидів вуглецю.

– Ми хочемо підтримати зростання кількості клієнтів Shell, які хочуть перейти на електромобіль, та забезпечити їм максимальний комфорт. Вдома, на роботі чи в дорозі – ми хочемо надати своїм клієнтам доступні варіанти зарядки електромобілів незалежно від їхнього місця перебування, – запевнив Іштван Капітані, виконавчий віце-президент Shell Global Mobility.

Компанія Ubitricity співпрацює з місцевою владою з метою інтеграції заряджання електромобілів у вуличну інфраструктуру, яка вже існує (ліхтарі, стовпи тощо) . Як результат, заряджання машини стало доступним та зручним.

Планується встановлення понад 1 тис. пунктів швидкої зарядки приблизно на 430 торгових майданчиках компанії Shell, а також понад 18,5 тис. пунктів заряджання електромобілів у різних громадських місцях, зокрема – передмістя, станції технічного обслуговування автомагістралей тощо.

Після завершення угоди очікується, що Ubitricity стане дочірньою компанією Shell. За умови регулювання законодавством угода відбудеться пізніше 2021 року.

Shell має на меті стати енергетичним бізнесом із нульовим рівнем нульових викидів до 2050 року. Уклавши угоду з Ubitricity, нафтова компанія підтверджує впевненість своїх намірів.

Shell складається з групи енергетичних та нафтохімічних компаній, які діють у понад 70 країнах, а загальний штат працівників налічує 83 тис. людей. Компанія фінансує розвиток низьковуглецевої, вітрової та сонячної енергетики, а також удосконалені види пального, зокрема біопальне й водень.

Джерело: Shell