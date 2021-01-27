Авто, які стали найбезпечнішими у 2020 році

Сучасні виробники автомобілів приділяють значну увагу безпеці транспортного засобу, адже для багатьох цей показник найважливіший під час вибору.
Американський Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) щороку складає рейтинг найбезпечніших моделей. За 2020 рік 26 авто в семи класах отримали найвищі оцінки Top Safety Pick+. Факти ICTV зібрали для вас 5 найбезпечніших автомобілів 2020 року.
Honda Insight – від $23 885
Гібридний компактний седан, який добре економить паливо. Він має місткий та практичний інтер’єр. Принциповою відмінністю від Honda Civic є поєднання бензинового двигуна та електродвигунів Insight, які нестандартно забезпечують авто енергією.
Insight працює краще за більшість гібридів, врівноважуючи пряме прискорення. Його комбінація газового двигуна та електричного забезпечує 151 к.с. Авто розганяється до 100 км/год за 7,7 секунди.
Insight тихий, зручний та вишуканий транспорт. Його еластична підвіска добре справляється з нерівностями дороги, а швидке кермове управління допомагає оперативно змінювати напрямок руху.
Mazda 6 – від $26,4 тис.
Флагман легкової лінійки японського автовиробника, який приваблює сучасним дизайном, практичною технічною начинкою. Базовий варіант авто оснащений 2-літровим двигуном SKYACTIV-G. Силова установка налічує 150 к.с та 213 Нм крутильного моменту.
Фото: Mazda.com
До 100 км/год авто прискорюється за 7-10,5 секунди. Максимальна доступна швидкість – 207-239 км/год. На кожні 100 км Mazda 6 потребує від 6,5 до 7,7 л пального залежно від модифікації.
Mercedes Вenz C class – від $52,5 тис.
Мерседес C класу випускається у декількох варіантах кузова і належить до преміального сегменту D-класу. У трьох представлених версіях автомобіля мотори комплектуються 9-ступеневою автоматичною гідромеханічною коробкою 9G-Tronic. Базова версія оснащена 1,6-літровим двигуном на 150 к.с.
Фото: Mercedes-benz.com
Mercedes-Benz C-Class оснащений сімома подушками безпеки, світлодіодними фарами, паркувальним асистентом, кліматичною установкою з однією зоною роботи, підігрівом сидінь і мультимедійним центром із камерою заднього виду.
Subaru Ascent від $32 295
Subaru Ascent – найбільша модель бренду. Авто отримало універсальну конфігурацію сидінь та місткість на 7 чи 8 осіб, ідеально підходить для сімей.
У кожній моделі є допоміжні технології для водія, зокрема адаптивний круїз, автоматичне екстрене гальмування та утримання смуги руху.
2,5-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 260 к.с. Ascent оснащений безступеневою автоматичною коробкою передач Subaru (CVT). Його легке та точне кермове управління оперативно реагує на швидкі маневри.
Toyota Sienna MINIVAN – від $34,5 тис.
Cтильний кузов, ширококутна решітка радіатора та косоокі фари нового Sienna роблять гібрид схожим на позашляховик. Авто оснащене 2,5-літровим чотирициліндровим та двома електричними двигунами. Toyota може похвалитися найкращою у своєму класі економією пального.
Фото: Toyota.com
Силове оснащення автомобіля забезпечує 243 к.с. До 100 км/год мінівен розганяється за 7,7 секунди.
Моделі Upscale Limited та Platinum мають двоколірне оздоблення салону та панелі приладів, покриті зшитим шкіряним матеріалом, коли спортивна модель XSE отримує чорно-білі сидіння зі штучної шкіри з червоною контрастною стрічкою.
Найбезпечніше авто 2021 року
Щорічно Euro NCAP оцінює автомобілі, які продаються в Європі, з точки зору безпеки. Нагороду, яку визначають у партнерстві з Thatcham Research, здобув хетчбек Volkswagen ID.3, перший у новій лінійці повністю електричних автомобілів.
Volkswagen отримав високу оцінку за безпечну конструкцію та оснащення новітніми технологіями активної безпеки в стандартній комплектації.