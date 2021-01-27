Авто, які стали найбезпечнішими у 2020 році

Сучасні виробники автомобілів приділяють значну увагу безпеці транспортного засобу, адже для багатьох цей показник найважливіший під час вибору.

Американський Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) щороку складає рейтинг найбезпечніших моделей. За 2020 рік 26 авто в семи класах отримали найвищі оцінки Top Safety Pick+. Факти ICTV зібрали для вас 5 найбезпечніших автомобілів 2020 року.

Honda Insight – від $23 885

Гібридний компактний седан, який добре економить паливо. Він має місткий та практичний інтер’єр. Принциповою відмінністю від Honda Civic є поєднання бензинового двигуна та електродвигунів Insight, які нестандартно забезпечують авто енергією.

Insight працює краще за більшість гібридів, врівноважуючи пряме прискорення. Його комбінація газового двигуна та електричного забезпечує 151 к.с. Авто розганяється до 100 км/год за 7,7 секунди.

Insight тихий, зручний та вишуканий транспорт. Його еластична підвіска добре справляється з нерівностями дороги, а швидке кермове управління допомагає оперативно змінювати напрямок руху.

Mazda 6 – від $26,4 тис.

Флагман легкової лінійки японського автовиробника, який приваблює сучасним дизайном, практичною технічною начинкою. Базовий варіант авто оснащений 2-літровим двигуном SKYACTIV-G. Силова установка налічує 150 к.с та 213 Нм крутильного моменту.











Від Toyota до Honda: топ-5 найбезпечніших авто 2020 року / 3 фотографии

Фото: Mazda.com

До 100 км/год авто прискорюється за 7-10,5 секунди. Максимальна доступна швидкість – 207-239 км/год. На кожні 100 км Mazda 6 потребує від 6,5 до 7,7 л пального залежно від модифікації.