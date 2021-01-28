Tesla оновили одразу два електрокари Model X і Model S

Американський виробник електрокарів Tesla оновив дві автівки – Model S і Model X. Загалом тепер салони авто схожі на ракети для астронавтів SpaceX. Деталі апгрейдів читайте у матеріалі.
Model S і Model X
Насамперед оновлення стосується салону та силової установки. У нових Tesla тепер немає протитуманних фари у передньому бампері, а всі хромовані елементи чорні.
Всередині авто отримало ефектніший вигляд завдяки керму, що переносить водія у науково-фантастичний фільм. Салон виконаний у стилі мінімалізму, він отримав більше простору завдяки новим формам сидінь.
Привабливим став і новенький дисплей з ландшафтною орієнтацією та роздільною здатністю 2 200×1 300 точок. Високу продуктивність автомобіля відтепер можна використовувати в іграх.
You can play The Witcher 3, Cyberpunk & many more
— Tesla (@Tesla) January 28, 2021
Під ігровим екраном розташувалося місце для смартфонів з можливістю бездротового заряджання відразу для двох пристроїв. Є і порти USB Type-C для кожного пасажира. Також електрокари оснащені тризонним клімат-контролем, а також сенсорним дисплеєм для пасажирів на задніх сидіннях.
Поки оновлені повнопривідні моделі отримали по дві версії – швидкісна Plaid і Long Range. У першій три електромотори, а у другій – два.
Model S версії Plaid має потужність у 1020 к.с. Майже до 100 км/год розганяється за 1,99 секунди. Model X у такій самій комплектації розганяється за 2,5 секунди.
– Перший серійний автомобіль, котрий розганяється 60 миль/год менше, ніж за 2 секунди, – прокоментував на своїй сторінці у Twitter Ілон Маск, гендиректор Tesla.
Оновлену Tesla Model S почнуть виготовляти наприкінці зими. Перші покупці отримають свої авто вже у березні. Tesla Model X почнуть поставляти у квітні.
Перші прибутки Tesla
Вперше у 2020 році американська компанія Tesla стала прибутковою. Ілон Маск заробив $721 млн. Минулий рік став революційним для компанії.
Детальніше про те, як Tesla Motors вперше стала прибутковою, читайте на сайті Факти ICTV.
Джерело: Tesla