Tesla оновили одразу два електрокари Model X і Model S

Американський виробник електрокарів Tesla оновив дві автівки – Model S і Model X. Загалом тепер салони авто схожі на ракети для астронавтів SpaceX. Деталі апгрейдів читайте у матеріалі.

Насамперед оновлення стосується салону та силової установки. У нових Tesla тепер немає протитуманних фари у передньому бампері, а всі хромовані елементи чорні.

Всередині авто отримало ефектніший вигляд завдяки керму, що переносить водія у науково-фантастичний фільм. Салон виконаний у стилі мінімалізму, він отримав більше простору завдяки новим формам сидінь.

Привабливим став і новенький дисплей з ландшафтною орієнтацією та роздільною здатністю 2 200×1 300 точок. Високу продуктивність автомобіля відтепер можна використовувати в іграх.

You can play The Witcher 3, Cyberpunk & many more

— Tesla (@Tesla) January 28, 2021