Tesla оновили одразу два електрокари Model X і Model S

Американський виробник електрокарів Tesla оновив дві автівки – Model S і Model X. Загалом тепер салони авто схожі на ракети для астронавтів SpaceX. Деталі апгрейдів читайте у матеріалі.

Model S і Model X

Насамперед оновлення стосується салону та силової установки. У нових Tesla тепер немає протитуманних фари у передньому бампері, а всі хромовані елементи чорні.

Всередині авто отримало ефектніший вигляд завдяки керму, що переносить водія у науково-фантастичний фільм. Салон виконаний у стилі мінімалізму, він отримав більше простору завдяки новим формам сидінь.

Привабливим став і новенький дисплей з ландшафтною орієнтацією та роздільною здатністю 2 200×1 300 точок. Високу продуктивність автомобіля відтепер можна використовувати в іграх.

You can play The Witcher 3, Cyberpunk & many more — Tesla (@Tesla) January 28, 2021

Під ігровим екраном розташувалося місце для смартфонів з можливістю бездротового заряджання відразу для двох пристроїв. Є і порти USB Type-C для кожного пасажира. Також електрокари оснащені тризонним клімат-контролем, а також сенсорним дисплеєм для пасажирів на задніх сидіннях.











Від салону перехоплює дух: Tesla оновила космічні Model X і Model S / 3 фотографии

Поки оновлені повнопривідні моделі отримали по дві версії – швидкісна Plaid і Long Range. У першій три електромотори, а у другій – два.

Model S версії Plaid має потужність у 1020 к.с. Майже до 100 км/год розганяється за 1,99 секунди. Model X у такій самій комплектації розганяється за 2,5 секунди.

– Перший серійний автомобіль, котрий розганяється 60 миль/год менше, ніж за 2 секунди, – прокоментував на своїй сторінці у Twitter Ілон Маск, гендиректор Tesla.

Оновлену Tesla Model S почнуть виготовляти наприкінці зими. Перші покупці отримають свої авто вже у березні. Tesla Model X почнуть поставляти у квітні.

Читайте Tesla за рік продала майже півмільйона електромобілів

Перші прибутки Tesla

Вперше у 2020 році американська компанія Tesla стала прибутковою. Ілон Маск заробив $721 млн. Минулий рік став революційним для компанії.

Детальніше про те, як Tesla Motors вперше стала прибутковою, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Tesla