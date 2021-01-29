Яке паливо краще, вигідніше та економніше для вашого авто? Це питання цікавить багатьох автолюбителів, адже ціна та якість є важливою складовою для вибору палива.

Недоліки та переваги газових установок

Переваги:

ціна газу набагато менша за інші види палива;

обладнання установки окупається;

довше служить та менше потребує ремонту;

екологічність.

Недоліки:

після встановлення газового обладнання машину знімають з гарантії;

є небезпека вибуху балона (у мережі можна знайти багато таких випадків, але практично всі вони через неякісне встановлення чи погане обладнання, тому варто підійти до цього питання з великою відповідальністю).

Що за газ використовують?

Як альтернативу бензину, використовують газ – це скраплений нафтовий продукт, який має у своєму складі пропан та бутан, а також незначну кількість ненасичених вуглеводнів (близько 1%).

Недоліки та переваги бензину

Переваги:

більша оборотність машини;

бензиновий мотор менш вимогливий до якості палива;

бензиновий двигун дешевший;

однаково хороша робота двигуна що влітку, що взимку (умова, бензин має бути розбавлений водою);

запах вихлопних газів доволі приємний;

тиха робота двигуна.

Недоліки:

менша прохідність в умовах поганих доріг;

завдає більшої шкоди довкіллю;

більша ціна, ніж у інших видів палива.

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Газ або бензин: що краще для двигуна та машини

На газі двигун працює м’якше. Також газ майже повністю згорає, не залишаючи осаду на поршнях, клапанах та свічах. Але на газі менша потужність двигуна, ніж на бензині. Також бензиновий мотор дешевший в обслуговуванні та ремонті.

Що вигідніше: газ чи бензин

Однозначно, якщо поїхати на будь-яку заправну станцію, то можна побачити, що ціна на газ у рази менша за ціну на бензин. Але ви маєте порівняти всі плюси та мінуси і тільки тоді обрати, що для вас є головним критерієм у виборі палива.

Що більше: витрата газу чи бензину

Витрата газу на 100 км на 10-15% більша, ніж витрата бензину. Але ціна на газовий продукт є нижчою, тому попри більший розхід, ви економите 50%.

Також варто згадати і про третій вид відомого палива – дизель.

Недоліки та переваги дизельного двигуна

Переваги:

менше споживає палива;

швидкий старт машини;

довговічність двигуна;

менша ціна, ніж за бензин.

Недоліки:

паливо за низьких температур загусає;

гучна робота мотора;

дорогий ремонт мотора;

неприємний запах вихлопів.

В Україні повертають обов’язковий техогляд авто

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в Україні планують повернути обов’язковий техогляд авто до 2022 року. Але вводити цю ідею хочуть поступово, тому почнуть із переобладнаних автомобілів, які вперше ввозять у країну. Детальніше про обов’язковий техогляд авто, ви дізнаєтесь у матеріалі Фактів ICTV.