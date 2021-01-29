ОСЦПВ – це обов’язкове страхування соціальної відповідальності, яке мають отримати водії до реєстрації автомобіля.

Кому можна не оформляти поліс, а також яка сума штрафу за відсутність страхування у 2021 році, дивіться на Фактах ICTV.

Що таке ОСЦПВ і хто від нього звільнений

Автовласники в Україні мають щорічно оформляти обов’язкове автострахування ОСЦПВ. Автоцивілка покриває збитки, що завдані потерпілій стороні, у розмірі:

до 50 тис. грн – якщо ДТП оформлена за європротоколом;

до 130 тис. грн – якщо пошкоджений транспортний засіб;

до 260 тис. грн – у разі нанесення шкоди здоров’ю людей.

ОСЦПВ потрібно оформляти всім водіям. Від обов’язкового автострахування звільнені лише деякі пільгові категорії громадян: учасники бойових дій, зокрема, АТО/ООС, учасники Революції Гідності, інваліди війни, інваліди I групи, а також водії, які керують транспортним засобом, що належить інваліду I групи.

Страхові компанії надають знижку на ОСЦПВ у розмірі 50% пенсіонерам, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідам II групи.

Штраф за відсутність ОСЦПВ

Відсутність обов’язкової автостраховки відповідно до закону України тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу (ст. 126 КУ про адміністративні правопорушення). Зазначимо, що штраф нараховується й коли страховка відсутня або прострочена, і якщо автомобілем керує людина, яка не вписана в поліс.

Сума штрафу становить від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тож, у 2020 році водіям, які не оформили автоцивілку, доведеться сплатити:

425 грн – якщо ОСЦПВ оформлене, але не може бути пред’явлене працівнику поліції. Щоб уникнути такої ситуації, рекомендуємо оформляти електронний варіант або робити копію полісу;

850 грн – поліс прострочений понад п’ять днів або зовсім не оформлений.

Якщо ви вважаєте, що поліція виписала штраф незаконно, можна оскаржити справу в суді. Часто такі слухання вирішуються на користь водія, який зміг довести, що дії патрульних були неправомірними й порушили процесуальні норми.

Як оформити ОСЦПВ

Поліс можна оформити в офісі страхової компанії або онлайн. Перейдіть на сайт обраного страховика у відповідний розділ, відкрийте онлайн-форму й заповніть усі дані для оформлення страховки. Необхідно вказати:

тип транспортного засобу (легкове авто, мотоцикл, вантажівка, причіп, автобус тощо);

об’єм двигуна;

вантажопідйомність (для вантажного транспорту);

місто або населений пункт реєстрації власника автомобіля;

водійський стаж;

сфера використання автомобіля (для особистих цілей або як таксі);

ПІБ власника авто й особові дані (адреса прописки, мобільний телефон);

марку й модель авто;

державний номер авто;

рік випуску транспортного засобу.

ОСЦПВ можна оформити як у паперовому, так і в електронному вигляді й надавати на вимогу працівника патрульної поліції будь-який із них. Електронний документ зручно зберігати в смартфоні або додати до Apple Wallet.

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Як перевірити дію ОСЦПВ

Перевірити дію автоцивілки можна на сайті Моторного транспортного страхового бюро України. Достатньо вказати номер поліса з дев’яти символів або державний номерний знак транспортного засобу.

Щоб уникнути проблем, зокрема, штрафу за їзду без страховки, рекомендуємо під час придбання поліса користуватися послугами тільки перевірених страхових компаній і завжди перевіряти інформацію в базі Моторного транспортного страхового бюро.

Коли поліція має право перевірити поліс ОСЦПВ

Працівники патрульної поліції мають право перевірити у водія автоцивілку:

якщо були порушені правила дорожнього руху зі складанням протоколу про правопорушення;

якщо скоєна ДТП;

під час перетину кордону.

Після впровадження системи відеофіксації порушень ПДР, номери автомобілів можуть скануватися автоматично. Якщо поліс ОСЦПВ буде відсутній, є ризик отримати лист щастя зі штрафом за відсутність автоцивілки.

Як правильно оформити ОСЦПВ – інструкція

Оформити страховий поліс можна в режимі онлайн. Для цього необхідно обрати страхову компанію, розрахувати вартість послуги та вказати свої особові дані (електронна пошта, телефон, ПІБ та ідентифікаційний номер).

Інструкція, як оформити ОСЦПВ, доступна у матеріалі Фактів ICTV.