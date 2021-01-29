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Як їздити на коробці автомат взимку
Факти / Lifestyle
Марина Корзун |
Як їздити на коробці автомат взимку

Як їздити на коробці автомат взимку

Їзда на машині з наявністю коробки автомат – доволі проста та приємна в теплу пору. Однак у холод із цим можуть виникати труднощі. Як правильно їздити на автоматі взимку – зрозумілу інструкцію для водіїв склали Факти ICTV.

Шаг 1. Заведите машину

Не спешите после ночи сесть в автомобиль и рвануть с места с нужной скоростью. Независимо от того, где “ночевала” машина, нужно прежде всего завести ее и дать двигателю прогреться. На это уйдет 3-4 минуты. Газовать при этом не нужно.

Шаг 2. Прогрейте трансмиссию

Поочередно переключайте передачи коробки и прогрейте трансмиссию. Для этого выжмите педаль тормоза и включите режим езды (D). Через полминуты смените режим и включите задний ход (R). Чередуйте эти режимы, но не забывайте выжимать тормоз.

Шаг 3. Погазуйте на ручнике 

Выжмите педаль тормоза, оставив машину на затянутом ручнике. Если вы заметили в работе коробки какие-то неполадки, сразу обратитесь к специалистам. Не пытайтесь самостоятельно решить проблемы с авто – это может только усугубить ситуацию.   

Шаг 4. Троньтесь с места

Подготовка окончена! Теперь, когда вы знаете, как ездить на автомате зимой, можно смело отправляться в дорогу!

Советуем в зимнее время не торопиться и не рвать автомобиль с места. По возможности проедьте первые 500 метров на первой скорости коробки передач, затем переключитесь на вторую.

Следующие 8-10 км лучше ехать плавно и спокойно, а затем можете ускориться и продолжить движение так, как считаете нужным. Но не забывайте о соблюдении зимней дистанции, допустимой скорости и правил дорожного движения.

Шаг 5. Особенности вождения на коробке автомат зимой

В холодное время года из-за снега и льда сцепление покрышек авто с дорогой плохое. Чтобы сделать езду на коробке автомат зимой безопасной, установите режим Winter (W) или Snow (S).

При возможности ручного управления на поворотах, спусках и участках дороги с наледью включайте вторую и третью передачи коробки. 

Перед крутыми поворотами тормозите, а выходя из них – слегка ускоряйтесь. 

Избегайте резких маневров на дороге: не крутите агрессивно руль, не идите на обгон и не перестраивайтесь спонтанно. 

Шаг 6. Ночная стоянка

В мороз во время стоянки автомобиля могут возникать трудности с замерзанием ручника. Это может произойти из-за накопления снега или льда у задних тормозов, либо когда эти тормоза мокрые. 

Чтобы избежать этого и не искривить диски, лучше оставлять рычаг переключения передач в режиме P. 

Если вы оставляете машину на уклоне, тогда лучше выжать тормоз, переключить коробку автомат на N, поставить машину на ручник, отпустить тормоз, а затем перейти в режим P.

Такой подход поможет сохранить срок эксплуатации вашего автомобиля дольше. 

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