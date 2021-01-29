Шаг 1. Заведите машину
Не спешите после ночи сесть в автомобиль и рвануть с места с нужной скоростью. Независимо от того, где “ночевала” машина, нужно прежде всего завести ее и дать двигателю прогреться. На это уйдет 3-4 минуты. Газовать при этом не нужно.
Шаг 2. Прогрейте трансмиссию
Поочередно переключайте передачи коробки и прогрейте трансмиссию. Для этого выжмите педаль тормоза и включите режим езды (D). Через полминуты смените режим и включите задний ход (R). Чередуйте эти режимы, но не забывайте выжимать тормоз.
Шаг 3. Погазуйте на ручнике
Выжмите педаль тормоза, оставив машину на затянутом ручнике. Если вы заметили в работе коробки какие-то неполадки, сразу обратитесь к специалистам. Не пытайтесь самостоятельно решить проблемы с авто – это может только усугубить ситуацию.
Шаг 4. Троньтесь с места
Подготовка окончена! Теперь, когда вы знаете, как ездить на автомате зимой, можно смело отправляться в дорогу!
Советуем в зимнее время не торопиться и не рвать автомобиль с места. По возможности проедьте первые 500 метров на первой скорости коробки передач, затем переключитесь на вторую.
Следующие 8-10 км лучше ехать плавно и спокойно, а затем можете ускориться и продолжить движение так, как считаете нужным. Но не забывайте о соблюдении зимней дистанции, допустимой скорости и правил дорожного движения.
Шаг 5. Особенности вождения на коробке автомат зимой
В холодное время года из-за снега и льда сцепление покрышек авто с дорогой плохое. Чтобы сделать езду на коробке автомат зимой безопасной, установите режим Winter (W) или Snow (S).
При возможности ручного управления на поворотах, спусках и участках дороги с наледью включайте вторую и третью передачи коробки.
Перед крутыми поворотами тормозите, а выходя из них – слегка ускоряйтесь.
Избегайте резких маневров на дороге: не крутите агрессивно руль, не идите на обгон и не перестраивайтесь спонтанно.
Шаг 6. Ночная стоянка
В мороз во время стоянки автомобиля могут возникать трудности с замерзанием ручника. Это может произойти из-за накопления снега или льда у задних тормозов, либо когда эти тормоза мокрые.
Чтобы избежать этого и не искривить диски, лучше оставлять рычаг переключения передач в режиме P.
Если вы оставляете машину на уклоне, тогда лучше выжать тормоз, переключить коробку автомат на N, поставить машину на ручник, отпустить тормоз, а затем перейти в режим P.
Такой подход поможет сохранить срок эксплуатации вашего автомобиля дольше.