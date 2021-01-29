Подготовка окончена! Теперь, когда вы знаете, как ездить на автомате зимой, можно смело отправляться в дорогу!

Советуем в зимнее время не торопиться и не рвать автомобиль с места. По возможности проедьте первые 500 метров на первой скорости коробки передач, затем переключитесь на вторую.

Следующие 8-10 км лучше ехать плавно и спокойно, а затем можете ускориться и продолжить движение так, как считаете нужным. Но не забывайте о соблюдении зимней дистанции, допустимой скорости и правил дорожного движения.