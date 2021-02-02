В Україні впали продажі нових авто: 5 найпопулярніших марок

В Україні у січні 2021 року зареєстрували 5,7 тис. нових легкових автомобілів. У порівнянні з січнем 2020 року цей показник впав на 19%.

Таке падіння фахівці пов’язують з локдауном в Україні, який діяв з 8 по 25 січня.

Найкращий показник продемонструвала марка Toyota. 984 авто нові власники придбали в перший місяць року. Однак у порівнянні з січнем 2020 року реалізація Toyota впала на 18%.

Читайте Штраф за відсутність страховки на авто в Україні

Друге місце зайняла Renault з показником у 730 машин. У порівнянні з січнем 2020 року реалізація авто цієї марки впала майже на 31%.

Третє місце отримала марка виробника Skoda. Вона підняла свій результат на 4% до кількості у 486 машин.

На четвертій позиції корейська марка Kia, у якої впав показник на 24% з показником в 329 авто.

Замикає п’ятірку лідерів Nissan, проте реалізацій цієї марки впала на 42% у порівнянні з січнем 2020 року.

Найкращим транспортним засобом першого місяця 2021 року стала машина Toyota RAV4 з показником у 430 реєстрацій нового авто.

Найбезпечніші авто 2020 року

Виробники автомобілів приділяють значну увагу безпеці транспортного засобу, адже для багатьох цей показник вирішальний при виборі машини.

Згідно з рейтингом Американського Страхового інституту безпеки дорожнього руху у 2020 році 26 авто в семи класах отримали найвищі оцінки Top Safety Pick +. Факти ICTV зібрали п’ять найбезпечніших автомобілів 2020 року.

Джерело: UkrAutoprom