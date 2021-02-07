Тест-драйв DS3 Crossback: французька екзотика в Україні

Тепер це самостійна марка зі своїм фірмовим дизайном, шиком, перевагами і недоліками.

Раніше у нас на тесті побував флагман цього бренду – DS7 Crossback. DS3 Crossback – молодший брат DS7 Crossback, який також є кросовером, але компактнішим.

Ціни на DS3 Crossback стартують із позначки приблизно $25 тис. за бензинову версію 1,2 PureTech 130 АКПП-8.

Максимальна вартість DS3 Crossback становить близько $ 30,5 тис. за дизельну версію 1,5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8.

У нас на тест-драйві побувала версія 1,2 PureTech 130 АКПП-8 приблизною вартістю $27 тис.

Дизайн

Одна з основних особливостей бренду DS – дизайн його моделей. Навіть не знаю, кого може залишити байдужим зовнішній вигляд DS3 Crossback. Звісно, DS мало знаний в Україні, але увагу на нього звертають практично всі.

Перша особливість – дверні ручки врівень із кузовом, подібні до яких можна зустріти на Land Rover та Tesla. Це має дуже ефектний вигляд і додає своєрідного шарму DS3 Crossback.

Друга особливість DS3 Crossback – повністю світлодіодні матричні фари, які виробник називає інтелектуальними. Це означає, що вони можуть адаптуватися під дорожні умови. Це допоможе вам користуватися всіма перевагами дальнього світла і не засліплювати при цьому водіїв зустрічного транспорту.

Ну і вишенька на торті – візуальне виконання оптики. Ви тільки погляньте на неї в темну пору доби.

Незвичайні лінії задніх вікон, двокольорове виконання кузова, дуті форми – все це про DS3 Crossback.

Дизайн, безумовно, річ тонка, але тут є за що похвалити DS3 Crossback.

Салон

Інтер’єр DS3 Crossback незвичний, сповнений цікавих рішень та повністю відповідає його зовнішньому вигляду. У салоні DS3 Crossback є відчуття певної унікальності, і це приваблює.

Перше, на що я звернув увагу в салоні – алькантара на торпедо і дверних картах. Не скажу, що це дуже практично, проте на вигляд – дуже стильно, а руки так і сверблять все спробувати на дотик.

Також одразу звертаєш увагу на повітроводи, які французи вирішили винести на дверні карти.

Салон комбінований – виконаний із тканини та алькантари.

Передні сидіння регулюються за допомогою механічних важелів, що трохи здивувало в контексті загальної розкішності інтер’єру.

Посадка зручна, з простором спереду у мене не виникало проблем зі зростом 1,87 м.

Панель приладів дещо своєрідна, але досить інформативна і читабельна. Вам не знадобиться багато часу для звикання, тут все доволі просто.

На центральній консолі розміщений дисплей мультимедійної системи, яка працює без затримок і підтримує Apple CarPlay та Android Auto.

Також в DS3 Crossback є бездротова зарядка.

Як і в DS7, в DS3 приділено увагу дрібничкам, тут кожен елемент керування виконаний із тактильно приємних матеріалів.

Якщо придивитися, то ви зустрінете в інтер’єрі DS3 безліч ромбів, які за задумом мають певне відсилання до Лувру, як мені сказали в імпортера.

На торпедо розташована ромбоподібна кнопкова панель керування основними системами комфорту. Чергове незвичайне рішення від DS3 Crossback.

Трохи нижче під цією панеллю розташована кнопка пуску двигуна. І тут французи вирішили вирізнитися та зробили це доволі вдало.

На центральній консолі, біля селектора КПП, розміщена панель із металевих кнопок керування центральним замком і склопідйомниками.

Для пасажирів другого ряду сидінь очікувано мало місця. Для дитини в автокріслі та для підлітка, простору і комфорту вистачить навіть на далекі поїздки.

Для дорослих уже буде трохи затісно, особливо якщо пасажири високого зросту.

Багажник тут є, і це вже добре!

Об’єм багажного відділення становить 350 л, чого цілком достатньо для щоденних поїздок у магазин і пари валіз.

Динаміка

Тестовий DS3 Crossback був оснащений бензиновим двигуном об’ємом 1,2 л, потужністю 130 к.с. і крутильним моментом 230 Нм.

Мотор працює в парі з 8-АКПП. Привід – передній.

У DS3 Crossback є три режими водіння: Eco, Normal і Sport. Залежно від обраного режиму значно змінюється і поведінки самого автомобіля. Режим Eco, звісно, доволі млявий, оскільки заточений під економію та екологію. Normal і Sport – набагато цікавіші, особливо, якщо йдеться про режим Спорт.

DS3 Crossback доволі жвавий автомобіль, а завдяки короткій базі з’являється відчуття керування ралійною машиною, звісно, я трохи перебільшую, але в цьому щось є.

DS3 Crossback – спритний, верткий і добре керований кросовер, який залишив приємні відчуття від перебування за кермом.

Під час тест-драйву в місті DS3 Crossback споживав близько 9 л на 100 км, а на трасі показник був близько 6,5 л.

Спереду встановлено підвіску за типом McPherson, а позаду – поперечну балку. Підвіска енергоємна, але завдяки 18-дюймовим дискам, вади наших доріг все ж відчуваються. Краса потребує жертв, що тут сказати.

Підсумки

DS3 Crossback – яскравий, спритний і дуже незвичайний автомобіль. Є нюанси щодо місткості, практичності і опціональності, але якщо ви шукайте щось із розряду унікального, то це воно.

Вирішувати, як завжди, вам.

































































































