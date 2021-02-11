Водії та пасажири транспортних засобів зобов’язані використовувати ремені безпеки. Нерідко під час ДТП від цього залежить життя і здоров’я учасників дорожнього руху.

Який встановлений штраф за непристебнутий ремінь безпеки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Правила використання ременів безпеки

За статистикою, в Україні пристібається лише 23% водіїв, незважаючи на те, що ремінь безпеки в кілька разів зменшує ймовірність важких травм у разі ДТП. Це вважається адміністративним правопорушенням.

Якщо автомобіль обладнаний чотирма ременями безпеки, і в ньому переміщуються чотири людини, усі вони мають бути пристебнуті (а не тільки водій і пасажир на передньому сидінні, наприклад).

Дозволяється не використовувати ремінь безпеки лише в деяких випадках:

водіям і пасажирам з інвалідністю у випадку, якщо їхні фізіологічні особливості заважають використанню ременів безпеки (під час їзди в населених пунктах);

водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів (під час їзди в населених пунктах).

Штраф за непристебнутий ремінь безпеки у 2021 році

Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в Україні становить 51 грн. Він мінімальний порівняно з іншими країнами Європи.

Розмір штрафу залежить від кількості непристебнутих пасажирів в автомобілі. Так, якщо їх двоє, штраф складе 51 × 2 = 102 грн, якщо троє, то 51 × 3 = 153 грн тощо.

За порушення правил використання ременя безпеки в разі ДТП передбачений штраф в розмірі 2 400 – 8 500 грн.

Щорічно на дорогах України гине приблизно 3,5 тис. людей. За статистикою, пристебнуті пасажири в п’ять разів рідше дістають травм під час перевороту автомобіля, в 1,8 рази рідше – під час фронтального удару й удвічі рідше – під час лобового зіткнення. Не забувайте використовувати ремені безпеки, тому що вони можуть зберегти вам життя і здоров’я.

Водії в Україні мають оформляти обов’язкове автострахування ОСАГО, яке покриває збитки під час ДТП, що завдані потерпілій стороні. Який встановлений розмір штрафу за відсутність автоцивілки у 2021 році – в матеріалі Фактів ICTV.