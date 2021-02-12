Керувати автомобілем без посвідчення водія заборонено, тому краще залишити машину або попросити інших людей з водійським посвідченням нею керувати. Інакше – штраф!

Про це свідчить Кодекс України про адміністративні правопорушення, якщо його перефразувати своїми словами. А точніше стаття 126.

Випадок 1. Якщо ви все ж сіли за кермо без прав або документів на авто та вас зупинила поліція, будьте готові заплатити 425 грн штрафу. Про це свідчить ч. 1 статті.

Випадок 2. Якщо ви вирішили, що ваш син досить дорослий і можна посидіти поруч, а він нехай покерує – штрафу вам не уникнути. Передавати керувати автомобілем не можна без відповідного пакету документів та прав на водіння даної категорії автомобіля. Штраф за водіння без прав неповнолітнім – 510 грн (ст.126 ч.2 КУпАП).

Положення частин першої та другої цієї статті не застосовуються до осіб, які в установленому порядку навчаються водінню транспортного засобу.

Випадок 3. Якщо ви були позбавлені права керування транспортним засобом і все ж сіли за кермо авто, штраф в цьому випадку також становить 510 грн (ст.126 ч. 3 КУпАП).

Автострахування ОСЦПВ

Автовласники в Україні мають щорічно оформляти обов’язкове автострахування ОСЦПВ. Автоцивілка покриває збитки, що завдані потерпілій стороні.

Кому можна не оформляти поліс, а також яка сума штрафу за відсутність страхування у 2021 році, дивіться на Фактах ICTV.