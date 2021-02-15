Тест-драйв Opel Zafira Life: зовсім інша Zafira

У нас на тест-драйві побував вен Opel Zafira Life, який кардинально змінився після придбання бренду Opel французами з PSA.

Opel Zafira Life – абсолютно інша Zafira, і про минулі її версії варто забути, що трохи сумно. Але треба рухатися далі. Opel Zafira Life пропонується в двох варіантах довжини кузова (L1 і L2) та з двома варіантами комплектацій (Enjoy і Business innovation).

Ціна на базову версію Enjoy (Diesel 2,0 л/150 к.с., МКПП-6, L1) становить приблизно $42 тис.

Ціна на максимальну версію Business innovation (Diesel 2.0 л/18 0 к.с., АКПП-8, L2) – приблизно $57 тис.

У нас на тесті побувала топова версія Opel Zafira Life Business innovation.

Дизайн

Opel Zafira Life складено на одній платформі з Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer і Toyota Proace.

Усі чотири брати дуже схожі між собою, відрізняються тільки дизайном передньої частини. Якщо дивитися на ці моделі з інших ракурсів, то переплутати їх доволі легко.

Про дизайн говорити особливо нічого, тут все доволі лаконічно та просто. Opel Zafira Life – типовий вен, які у нас в народі лагідно називають бусиками.

Повторюся, Opel Zafira Life нічого спільного зі своїми попередниками вже не має, і це видно неозброєним оком.

Cалон

Знайомство з салоном почнемо з місця водія. У нашій комплектації є безключовий доступ, пуск двигуна кнопкою та попередній прогрів салону з таймером.

Діставшись теплого салону, ви зустрінете дуже знайому за французькими братами архітектуру. Opel Zafira Life вирізняє лише кермо з блискавкою у центрі.

Сидіння водія та переднього пасажира оснащені електрорегулюваннями, підігрівом і навіть функцією масажу, щоправда доволі простого, як за мірками французів.

У водія, переднього пасажира та пасажирів другого ряду є підлокітники, що регулюються за висотою.

Панель приладів проста і читабельна, причепитися нема до чого.

На центральній консолі розташований 7-дюймовий екран мультимедійної системи, який не відрізняється вражаючими розмірами, проте наділений усім сучасним функціоналом.

Є Apple Car Play і Android Auto, завдяки чому можна легко підключити свій смартфон до системи і вивести на екран необхідні застосунки.

Під монітором розміщений блок керування клімат-контролем, до якого необхідно трохи звикнути, адже логіку його роботи мені вдалося вловити не одразу. Все це, звісно, справа звички.

Трохи нижче розміщена шайба перемикання передач. Шайба – ще один елемент, який видає спорідненість із французами, хоча є доволі вдалим рішенням.

У салоні Opel Zafira Life є безліч різних ніш, боксів і відсіків для дрібниць, і це дуже тішить.

Родзинка Opel Zafira Life – задня частина салону. Зсувні двері з обох боків оснащені електроприводом, що спрощує посадку і висадку з автомобіля.

В Opel Zafira Life позаду п’ять повноцінних місць. Другий ряд представлений двома роздільними кріслами, а третій – тримісним суцільним диваном.

Звісно, позаду багато різних зручних фішок для комфортних поїздок.

Наприклад, на спинках передніх сидінь є відкидні столики, на вікнах сонцезахисні шторки, а саме компонування сидінь можна змінювати.

Можна поставити сидіння одне навпроти одного.

Можна поставити всі крісла в класичному положенні – по ходу руху, а можна і зовсім їх зняти для перевезення вантажів, наприклад.

Сидіння регулюються поздовжньо, а також можна змінити кут нахилу спинки.

Також є розкладний зсувний столик, схований у зручному боксі. За столиком можна легко влаштувати перекус, попрацювати за ноутбуком або покласти на нього книжку.

Для роботи за ноутбуком і підзарядки телефона в салоні є розетка 220 V.

Також позаду є свій блок керування вентиляцією.

Якщо коротко, то тут є все необхідне для далеких поїздок і комфорту.

У нас на тесті була подовжена версія L2, і тут з багажним відсіком повний порядок. Його об’єм становить 989 л.

Є обмежувальна поличка багажника та приємний бонус – віконце дверей багажника відчиняється окремо.

На жаль, електропривода кришки багажника немає, а сама вона доволі масивна і закривається не так вже й просто.

Запасне колесо тут є, але зовні, під днищем автомобіля.

Динаміка

Тестовий Opel Zafira Life був оснащений турбодизельним двигуном об’ємом 2,0 л, потужністю 180 к.с. і крутним моментом 400 Нм.

Мотор працював у парі з АКПП-8, і до їхнього дуету зауважень немає. Все дуже чітко, своєчасно, без зайвих зволікань та сіпання.

Витрата палива в міському режимі на тесті у мене становила близько 10 л на 100 км, а за містом показник був близько 7,5 л на 100 км.

Запасу потужності вистачає для впевнених обгонів на трасі та маневрів у місті.

Підвіска м’яка й комфортна, а наші ями просто ковтає. До цього питань немає.

Посадка висока, як у компактному кросовері, але габарити трохи більші.

Попри довгу базу їздити на Opel Zafira Life не дуже важко, а якщо говорити про базу L1, то там в цьому сенсі все ще простіше.

Для комфорту водія в Opel Zafira Life є камера заднього виду, паркувальні датчики і датчики сліпих зон у дзеркалах. Скажу чесно, якість зображення камери кульгає, особливо з поганим освітленням та вночі. Для підстраховки цілком ок, але з огляду на вартість автомобіля, то можна було б і краще.

Підсумки

Чи є до чого причепитися в Opel Zafira Life? Так. Можна згадати про відсутність електропривода кришки багажника, маленький екран мультимедіа та погану якість картинки камери заднього виду. Ну і головне – ціна $57 тис. за топ-версію.

Чи є за що похвалити Opel Zafira Life? Однозначно, тут є місце і для похвали. Спорідненість з французами подарувала Opel Zafira бонуси у вигляді прекрасного двигуна та коробки, комфортної підвіски, технологій, набору опцій і нового сегменту для розвитку, адже Opel Vivaro явно зовсім не те.

Вирішувати, як завжди, вам.





































































