Страхування авто від викрадення – нові програми захисту

Сьогодні кожна людина прагне стати більш вільною у всіх сенсах – у виборі своєї професії і місця роботи, в тому, на що спрямувати свої заощадження, як провести дозвілля, з ким жити тощо. І природно, що їй хочеться обирати якість сервісу в усіх сферах свого життя.

Йдучи назустріч побажанням клієнтів, компанії розробляють нові персоналізовані пропозиції в різних напрямках. У цій публікації пропонується інформація про нові індивідуальні програми добровільного автострахування.

Нові пропозиції в страхуванні

У свідомості автолюбителів міцно сформувалося розуміння того, що для обов’язкового захисту відповідальності перед третіми особами варто придбати поліс ОСАГО. А якщо потрібно застрахувати власний автомобіль від пошкоджень в результаті стихійних лих, викрадення, то потрібно оформити договір КАСКО.

Але не всім по кишені купити останній, та й пакетні пропозиції не кожному сподобаються. Саме для таких автолюбителів провідні страхові компанії розробляють нові програми від повної втрати авто. Тепер водій може самостійно обрати пакет, за який готовий платити, і не переплачувати за ризики, які він не вважає важливими.

Прикладом є пропозиція Art of Safe від СК VUSO. Страхування авто від викрадення тут дозволяє бути впевненим в тому, що всі персональні побажання будуть враховані, і кожен клієнт відчує увагу до своїх вимог. Серед додаткових переваг цієї програми – вартість компенсації здійснюється без урахування зношення.

Особливості відшкодування шкоди

У СК VUSO розробили кілька варіантів страхування від викрадення Art of Safe, що відрізняються за сумою, яка варіюється від дійсної вартості авто до 300 тис. грн. Зокрема, клієнту запропонують самостійно вибрати перелік ризиків та визначитися з лімітами компенсації. Доступні такі пакети:

Safe 1. З його допомогою власник авто застрахується від викрадення і великих пошкоджень автомобіля (понад 75%) під час майже всіх можливих ризиків – аварії з провини і без провини власника поліса, протиправних дій третіх осіб та інші.

Safe 2. Передусім виплачується компенсація в разі повного пошкодження авто.

Safe 3. Здійснюються виплати в межах ліміту коли авто пошкоджується в результаті ДТП, протиправних дій третіх осіб і так далі.

Safe 4. Найбільш повна програма страхування, що включає в себе збільшені виплати в страхових випадках, компенсацію в межах 300 тис. грн за повне руйнування авто або викрадення.

Розрахунок страхового платежу здійснюється індивідуально залежно від обраних ризиків, розміру максимальної суми компенсації і франшизи, яка може бути 0,5%, 10% або нульова. Останній варіант передбачає самостійне покриття компанією всіх витрат.

Переваги сучасних страхових компаній

Сьогодні у наших громадян поступово формується переконання в тому, що буквально кожен потребує додаткового фінансового захисту. У відповідь на ці очікування організації пропонують сучасні сервіси.

Однією з провідних фірм, що активно працюють в цьому напрямку, є страхова компанія VUSO. В її позиції головне не те, що вона функціонує на ринку вже майже 20 років, а та динаміка, з якою тут продовжують покращувати сервіс. Серед сучасних пропозицій СК:

розроблення нових напрямків страхування і програм;

покращення якості обслуговування, швидкості виплат;

розвиток онлайн-сервісів як під час оформлення договорів, так і у разі критичних випадків.

Вся ця робота дозволяє СК VUSO залишатися в десятці кращих страхових України протягом довгого часу.