Сума $10 тис. – оптимальний варіант для покупців уживаних авто. Клієнти справедливо розраховують на середній ціновий сегмент, який передбачає високу якість техніки, безпеку, продуману комплектацію і стильний зовнішній вигляд. Факти ICTV склали для вас список авто до $10 тис., а також поспілкувалися з експертами та дізналися їхню думку.

Volkswagen Jetta 2014 – від $9 тис.

У базовій комплектації автомобіль оснащений чотирициліндровим двигуном потужністю 105 к.с. Також доступні чотирициліндрові двигуни Peppier, які генерують 170 та 210 к.с.

П’ятиступенева механічна коробка передач є стандартною, окрім якої доступна також шестиступенева автоматична з Tiptronic. Моделі Jetta TDI та GLI Edition 30 комплектуються з шестиступеневою трансмісією з подвійним зчепленням з режимами Tiptronic та Sport.

На українському ринку авто представлено американцями мексиканського походження.

Переваги: комфорт, ергономіка, хороша робота трансмісії, чудова шумоізоляція.

Недоліки: нестабільна у керуванні на поворотах, недостатньо потужний мотор, мляве прискорення.

Hyundai Sonata SE 2016 – від $9,9 тис.

Комфортна їзда, елітний салон, зручні функції, прекрасні показники безпеки – те, чим ще може похвалитися Hyundai SE 2016. Sonata 2016 року має три варіанти двигуна.

Моделі Sonata SE, Sport та Limited – 2,4-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 185 к.с. Моделі Sonata 2.0T – 2-літровий чотирициліндровий двигун (245 к.с.), а Sonata Eco – 1,6-літровий чотирициліндровий двигун видає потужність у 178 к.с.

Передньопривідна автівка оснащена стандартною шестиступеневою автоматичною коробкою передач. Еко-моделі мають семиступеневою автомат з подвійним зчепленням.

Переваги: легкі та доступні у використанні системи керування.

Недоліки: шумоізоляція, дорожній просвіт, витрати палива.

Ford Focus 2013 – від $9,2 тис.

Ford Focus доступний у кузовах седан та хетчбек. Передні сидіння зручні, місця для голови та ніг також достатньо. Седан Focus має 13,2 кубічних фута місця у багажнику.

Хетчбек Focus має 23,8 кубічних фута за своїми задніми сидіннями та щедрі 44,8 кубічних фута зі складеними сидіннями.

Ford Focus Titanium у комплектації має 8-дюймовий сенсорний екран, камеру заднього огляду, датчики заднього паркування, шкіряні передні сидіння з підігрівом, двозонний автоматичний клімат-контроль, безключовий вхід із кнопковим запуском та супутникове радіо.

Переваги: добра керованість, якість складання, простір салону, динаміка, дизайн кузова.

Недоліки: можливе виникнення таких проблем – неприємні ривки і навіть скрегіт під час перемикання передач, витік мастила, знос зчеплення.

Jeep Compass 2012 – від $7,5 тис.

Базовий Jeep Compass 2012 року оснащений чотирициліндровим двигуном. Jeep Compass доступний із двома системами повного приводу: Freedom Drive I та Freedom Drive II, які забезпечують функцію передачі низького діапазону. Compass досить вправний у їзді бездоріжжям.

Додаткові функції охоплюють навігацію, наявність люку, супутникове радіо. Автомобільні експерти також оцінили чіткі датчики компаса та простоту аудіо та клімат-контролю.

Переваги: гарна шумоізоляція, не затратне авто, дешеві запчастини, практична машина для далеких подорожей.

Недоліки: не дуже надійна підвіска, лобове скло швидко затирається двірниками.

Renault Megane Limited 2015 – від $8,6 тис.

Renault Megane існує з 1995 року, коли він замінив Renault 19 і ознаменував появу декількох різних стилів кузова. Автомобіль оснащений 6-ступеневою механічною коробкою передач у парі з дизельним двигуном 1.5 dci k9k.

Також Renault Megane Limited отримав такі додаткові функції, як: підсилювач керма, електросклопiдйомники, бортовий комп’ютер, клiмат-контроль, кнопковий запуск.

Переваги: простір салону, керованість, витрати палива, об`єм багажника.

Недоліки: важкодоступні деталі.

Peugeot 3008 2010 – від $7,33 тис.

Peugeot 3008 створили з ідеєю поєднати всі найкращі якості позашляховика та MPV в авто, яке за розмірами було б не більшим за типовий сімейний хетчбек. 3008 оснащений 2-літровим дизельним двигуном, який видає потужність у 112 к.с.

Такі агрегати зазвичай постачаються з електронною системою контролю стійкості під назвою Dynamic Roll Control. Система тримає кузов вертикально в поворотах і покращує якість їзди.

Переваги: відповідність ціни та якості, хороша шумоізоляція, комфорт.

Недоліки: дорожній просвіт, вартість обслуговування.

Як захистити авто від викрадення

Кожен водій хоче убезпечити своє авто від викрадення, але часто нехтує додатковими заходами безпеки. В Україні за 2020 рік викрали понад 3 тис. автомобілів, з яких знайшли лише половину.

Факти ICTV розповіли, як захистити своє авто та скільки за це доведеться заплатити.