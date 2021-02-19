Тест-драйв JAC S2: новий кросовер за $12 тис.

На тест-драйві у Фактів ICTV побував китайський компактний кросовер JAC S2, який інтригує своєю стартовою ціною.

Ми спробували з’ясувати, що ховається під таким демократичним цінником і на чому ж заощадили китайці.

Вартість JAC S2 у базовій комплектації, яка чомусь називається Luxury, становить приблизно $12,3 тис. За ці гроші ви отримаєте атмосферний бензиновий двигун об’ємом 1,5 л, який працює в парі з 5-МКПП.

Максимальна версія JAC S2, яка називається Intelligent, коштує близько $ 14,5 тис. За ці гроші ви отримаєте той же атмосферний бензиновий двигун об’ємом 1,5 л, але працюватиме він у парі з варіатором CVT.

Дизайн

JAC S2 – максимально простий і непримітний кросовер, який нічим не вирізняється в потоці машин.

Під час тест-драйву я запитав кількох знайомих із приводу зовнішнього вигляду JAC S2, і всі вони зійшлися на думці, що на вигляд він дуже непоганий, але щось схоже вони вже бачили в інших брендів.

Після недовгих роздумів усі проводили паралелі з Hyundai і Kia.

Cалон

У JAC S2 доволі привабливий і цікавий на вигляд інтер’єр. Так, щодо якості й підбору матеріалів є запитання, але вигляд має непоганий, а в салоні досить затишно.

Наша версія мала салон із грубої шкіри, яка на вигляд більше схожа на шкірозамінник.

Передні сидіння зручні, з механічними регулюваннями, а у водія навіть є відкидний підлокітник.

Чого цим сидінням не вистачає? А не вистачає їм головного – функції підігріву. Шкіряний салон без підігріву – ще те задоволення в холодну пору.

Кермо також обшите шкірою, але приємнішою на дотик. На кермі є кнопки керування медіа та круїз-контролем. До речі, кермо регулюється тільки за висотою.

Панель приладів розбита на два колодязі і маленький екран із бортовими даними посередині.

Щодо дизайну запитань немає, вигляд все має дуже навіть непоганий, а от із читабельністю є нюанси. Безліч білих смужок на спідометрі зливаються під час руху, і показники погано зчитуються.

На центральній консолі розташований 8-дюймовий екран мультимедійної системи. На вигляд дуже навіть нічого, але іноді бувають труднощі з підключенням пристроїв через Bluetooth.

Apple Car Play і Android Auto тут немає, проте є якась хитра інтеграція смартфона через спеціальний застосунок, але я, чесно кажучи, так до нього і не добрався. Є роз’єми AUX і USB, що дають змогу зарядити телефон і відтворювати музику зі свого телефона.

Спереду є один підсклянник, він розміщений за селектором КПП. Ставити і діставати склянку незручно, особливо на ходу.

Блок керування вентиляцією і кондиціонером максимально простий у користуванні, тут все зрозуміло інтуїтивно.

Місця спереду достатньо, не тісно і загалом комфортно.

Позаду зручно помістяться дві людини, а на невеликі дистанції місця вистачить і трьом.

Підлокітника позаду немає, як і окремого плафона підсвітки вентиляційних дефлекторів.

Об’єм багажника становить 450 л, чого цілком достатньо для щоденного використання.

У багажнику є обмежувальна поличка, яка, крім корисної функції, є ще й джерелом сторонніх шумів у салоні.

Під фальшпідлогою розміщене запасне колесо та інструмент для його монтажу.

Динаміка

У нас на тесті побував JAC S2 з бензиновим атмосферним двигуном об’ємом 1,5 л, потужністю 113 к.с. і крутильним моментом 146 Нм. Працює цей агрегат з безступеневим варіатором CVT. Привід – передній.

Для спокійного та неквапливого стилю водіння ця пара цілком підійде. Не варто очікувати чогось більшого від цього компонування.

Середні витрати палива у місті за час тест-драйву в мене становили близько 8 л, що не є рекордом з економії палива, але результат цілком стерпний.

Одразу ж звертаєш увагу на малоінформативне кермо, а до його беззмістовності доводиться звикати.

Підвіска виявилася м’якою та готовою до наших доріг. Спереду встановлено підвіску типу MacPherson, а позаду – напівзалежну торсіонну балку.

Для зручності є камера заднього виду з картинкою середньої якості, яка, принаймні вдень, паркуватися допомагає. Також є датчики паркування позаду.

Не все гаразд із шумоізоляцією і цвіркунами від пластику в салоні, але чого варто було очікувати від кросовера за ці гроші?

Підсумки

JAC S2 – кросовер для автомобілістів-початківців або альтернатива вживаним автомобілям. Як на мене, то це найбільшою мірою охарактеризує цю модель.

Є безліч нюансів і моментів, які хотілося б поліпшити та змінити, але водночас всі ці моменти нівелюються під час роздумів про ціну.

Вирішувати, як завжди, вам.

















































