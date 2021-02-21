Існує думка, що купувати електромобілі не вигідно, бо в Україні дуже мало електрозаправок для таких авто.

Але насправді їх можна заряджати практично будь-де, адже більшість із них пристосовані до умов зарядки від розетки, електричної та швидкісної станцій.

Де можна в Україні заправити електромобіль, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Електрозаправки України – карта

Карту електрозаправок ви знайдете за посиланням – https://www.plugshare.com/

Жовта позначка на карті – стандартні електрозаправки;

Зелена – швидкісні.

Карта показує платні та безкоштовні станції зарядки, просто натисніть на одну із позначок.

Стандартні електрозаправки України

Час зарядки у стандартних електрозаправках становить 3-4 години – до повного заряду.

Швидкі електрозаправки України

Такі заправки відрізняються своєю швидкістю заряджання. Наприклад, якщо стандартний час до повної зарядки – 3-4 години, то на швидкісних заправках – 30-60 хвилин на 80% заряду. Такі електрозаправки на карті зображені зеленим кольором.

Читайте: В Україні впали продажі нових авто: 5 найпопулярніших марок

Безкоштовні електрозаправки

Наведемо найвідоміші електрозаправки в Києві:

Паркінг ТРЦ Gulliver

Бізнес-центр 101 Tower

Підземний паркінг готелю Hilton

Бізнес-центр IQ

ВАЖЛИВО! Оплата здійснюється тільки за паркування.

WOG – можна заряджати безкоштовно, але там велика черга з авто.

Електрозаправки України – ціна

Мережа ТОКА – тариф становить від 0,73 до 0,84 грн за 1 км пробігу;

Autoenterprise:

Стандартна зарядка: 10 кВт – 1 грн/хв;

Швидка зарядка: 20 кВт – 2 грн/хв або 40 кВт – 4 грн/хв;

Водіям слід знати, що в Україні посилили відповідальність за нетверезе водіння.

За перше порушення штраф – 17 тис. грн із позбавленням водійських прав на рік.

За друге порушення – штраф 34 тис. грн та позбавлення водійського посвідчення на три роки.

Більше деталей, який штраф та покарання за третє порушення, дізнавайтесь у матеріалі Фактів ICTV.