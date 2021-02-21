Існує думка, що купувати електромобілі не вигідно, бо в Україні дуже мало електрозаправок для таких авто.
Але насправді їх можна заряджати практично будь-де, адже більшість із них пристосовані до умов зарядки від розетки, електричної та швидкісної станцій.
Де можна в Україні заправити електромобіль, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Електрозаправки України – карта
Карту електрозаправок ви знайдете за посиланням – https://www.plugshare.com/
- Жовта позначка на карті – стандартні електрозаправки;
- Зелена – швидкісні.
Карта показує платні та безкоштовні станції зарядки, просто натисніть на одну із позначок.
Стандартні електрозаправки України
Час зарядки у стандартних електрозаправках становить 3-4 години – до повного заряду.
Швидкі електрозаправки України
Такі заправки відрізняються своєю швидкістю заряджання. Наприклад, якщо стандартний час до повної зарядки – 3-4 години, то на швидкісних заправках – 30-60 хвилин на 80% заряду. Такі електрозаправки на карті зображені зеленим кольором.
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Безкоштовні електрозаправки
Наведемо найвідоміші електрозаправки в Києві:
- Паркінг ТРЦ Gulliver
- Бізнес-центр 101 Tower
- Підземний паркінг готелю Hilton
- Бізнес-центр IQ
ВАЖЛИВО! Оплата здійснюється тільки за паркування.
- WOG – можна заряджати безкоштовно, але там велика черга з авто.
Електрозаправки України – ціна
Мережа ТОКА – тариф становить від 0,73 до 0,84 грн за 1 км пробігу;
Autoenterprise:
Стандартна зарядка: 10 кВт – 1 грн/хв;
Швидка зарядка: 20 кВт – 2 грн/хв або 40 кВт – 4 грн/хв;
Водіям слід знати, що в Україні посилили відповідальність за нетверезе водіння.
За перше порушення штраф – 17 тис. грн із позбавленням водійських прав на рік.
За друге порушення – штраф 34 тис. грн та позбавлення водійського посвідчення на три роки.
Більше деталей, який штраф та покарання за третє порушення, дізнавайтесь у матеріалі Фактів ICTV.