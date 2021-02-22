Що означають літери на коробці передач автомат

Машини на коробці автомат дуже популярні завдяки спрощеному процесу керування. Однак у новачків і водіїв, що пересіли з механіки, можуть виникнути питання про особливості та режими їзди з АКПП.

Що означають літери на коробці автомат, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

АКПП (автоматична коробка перемикання передач) дає змогу змінювати швидкісні режими без участі водія. По суті йому залишається тільки задавати напрямок, витискати педалі газу та гальмування, а також кермувати.

Автоматика має кілька ступенів швидкості, а режими коробки перемикаються за допомогою важеля.

Позначення стандартних режимів коробки автомат:

P (Parking) – режим паркування розрахований на тривалу стоянку авто, оскільки коробка блокує рух. У цьому положенні дозволено запускати двигун. Щоб припаркуватися, потрібно дочекатися остаточного зупинення автомобіля.

D (Drive) – основний режим їзди авто вперед, який іноді позначають як A (Automate). Машина рушає з місця і водієві залишається тільки крутити кермо та витискати педалі. Якщо потрібно зробити коротку зупинку і не глушити при цьому двигун, авто залишають в цій же позиції.

N (Neutral) – нейтральний режим коробки найчастіше використовують для буксирування або завантаження авто на евакуатор. Іноді його вмикають у заторах, щоб не тримати довго ногу на педалі гальма.

R (Reverse) – означає їзду заднім ходом. Можна вмикати тільки після остаточного зупинення авто.

Додаткові режими коробки:

M (Manual) – ручне керування дає змогу водієві перемикати передачі. По суті, це імітація механіки, де для підвищення натискаємо “+”, а для зниження “-“.

L (Low) або B (Bottom) – знижена передача для їзди вперед. Повільний рух використовують на слизькій дорозі чи крутому спуску.

1, 2, 3 – кількість дозволених передач під час руху вперед. Наприклад, на 2-й можна буде використовувати тільки першу й другу, на 3-й максимумом будуть перша, друга та третя.

S (Sport) – спортивний режим дає можливість різко розігнати машину, але при цьому спалює більшу кількість палива.

E (Economic) – плавна їзда автомобіля дає змогу дбайливо та економно витрачати паливо.

W (Winter) – зимовий режим дає змогу машині рушити з місця з другої передачі, щоб не ковзали колеса. Режим вмикається окремою кнопкою, іноді на ній зображують сніжинку.

OD (Over Drive) – означає підвищену передачу чи прискорений режим. Використовують, коли ви рухаєтесь із середньою швидкістю, але при цьому вона постійно змінюється (50-70 км/год).

KD (Kick Down) – знижена передача вмикається витисканням педалі газу до упору. Допомагає швидко набрати швидкість, приміром для обгону.

До слова, їзда на машині з наявністю коробки автомат – доволі проста та приємна лише в теплу пору. Ми з’ясували, як правильно їздити на автоматі взимку.